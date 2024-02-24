Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО. Промежуточное

2 года СВО. Промежуточное.

Озвученные цели.

Освобождение ДНР – выполнено на половину (часть ДНР в процессе освобождения).

Освобождение ЛНР – выполнена на 99%.

Признание Украиной ДНР и ЛНР – цель скорее перевыполнена, так как изначально ставился лишь вопрос о признании ДНР и ЛНР (в границах порожденных Минском-2). Украиной как отдельных государств-субъектов. По итогу они оказались в составе России, но без признания Украиной. Практическая ситуация тут существеннее, чем дипломатическая.

Признание Украиной Крыма частью РФ – не выполнена, противник отказывается признавать Крым часть РФ. Без достижения ряда других целей СВО эта цель недостижимой.

Денацификация – не выполнена. Нацистский режим все еще существует и все сильнее пытается походить на своих исторических предшественников в плане террора против России и собственного населения. Пока он существует, цель по денацификации Украины не может быть достигнута. Да, уничтожено и ежедневно уничтожается большое количество второстепенных нацистов нижнего и среднего звена, но главари почти все живы.

Демилитаризация – если рассматривать саму Украину в вакууме, то она частично выполнена, значительная часть военной промышленности и военных ресурсов Украины были уничтожены, включая сотни тысяч уничтоженных украинских солдат. Но поскольку США и НАТО продолжают закачивать на Украину оружие и наемников, то цель демилитаризация Украины на текущий момент не достигнута. С военной точки зрения территория Украины находящаяся в процессе военного освоения НАТО представляет системную военную угрозу для России.

Нейтрализация – данная цель не достигнута. Марионеточный нацистский режим является глубоко враждебной России субстанцией на службе у США. Поэтому цель нейтрализации Украины неотделима от достижения цели ее денацификации. Это опять же взаимозависимая цель.

Цели, которые не ставились изначально, но были достигнуты.

1. Большая часть Запорожской области вошла в состав России. Изначально такой задачи не стояло (см. Стамбульские соглашения)

Любые переговоры РФ готова вести только при учете включения Запорожья в состав РФ, Достижение данной цели породило новую цель – установление контроля над городом Запорожье и северной частью области.

2. Большая часть Херсонской области вошла в состав России.

Изначально такой задачи не стояло (см. Стамбульские соглашения)

Любые переговоры РФ готова вести только при учете включения Херсонской области в состав РФ, Достижение данной цели породило новую цель – возвращение контроля над Херсоном и правобережной частью Херсонской области.

3. Некоторая часть Харьковской области находится под контролем РФ.

Официальных задач включения Харьковской области или ее частей в состав России не ставилось. В процессе был потерян контроль над частью территории Харьковской области после прорыва под Балаклеей.

Если говорить о ситуации в целом, то:

1. РФ ведет прокси-войну с США и НАТО на территории Украины. У Украины без США и НАТО нет полноценных возможностей вести войну с РФ. Характер этой войны и выбранная противником стратегия будет вести к дальнейшему сокращению населения Украины и разрушению ее экономического и инфраструктурного фундамента.

2. Война будет продолжаться еще долго, потому что глубина противоречий между США и РФ выходит за пределы одного лишь украинского вопроса – речь о будущем миропорядка. Эти противоречия носят не только военно-политический или экономический, но и экзистенциальный характер.

3. Для России СВО не блажь, а жизненная необходимость. Только достижение своих целей на Украине позволит РФ занять достойное место в миропорядке, который еще только формируется. Враги РФ наоборот, преследует цель спасения старого миропорядка и сделают все, чтобы помешать России достичь ее целей. Поэтому для государства и общества это вопрос настоящего и будущего.

4. Вероятность прямого конфликта РФ и НАТО будет расти, вместе с риском ядерной войны. Если мимо этих терминальных сценариев мир сможет пройти, впереди его ждут десятилетия новой Холодной войны и локальных войн на территории третьих стран.

Наше дело правое. Мы победим.

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