В рамках нового пакета санкций Канада лишит хоккеиста Овечкина 50 голов в НХЛ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете антироссийских санкций, который он намерен ввести после одобрения парламентом. Глава правительства признал, что товарооборот между странами был слишком незначительным, поэтому министрам пришлось изрядно поломать голову, как наказать геополитического врага.

«Нужен действительно резкий удар, от которого будет тяжело оправиться, – заявил Трюдо. – Весь мир следит за хоккеем, в особенности болельщиков интересует, сможет ли оккупант Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки. Я уверен, что ему это не по силам, но сейчас речь не об этом – мы считаем, что необходимо отнять из его послужного списка 50 шайб в НХЛ».

Уже в ближайшее время правительство Канады отправит в адрес руководителя НХЛ Гэри Беттмэна официальное письмо с требованием исправить статистику. На сегодня Овечкин отстаёт от Гретцки на 56 заброшенных шайб, а после принятия санкций отрыв увеличится до трёхзначного числа.

«Если Алекс подаст прошение о канадском гражданстве и выйдет из Putin team, мы можем не вводить такие санкции. А можем всё равно ввести», – подытожил канадский премьер.

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