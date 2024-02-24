 

Терапевт перечислил необычные симптомы отравления

24.02.2024, 8:55, Разное
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Всем известно, что в случае пищевого отравления требуется немедленное обращение к врачу для оказания первой помощи. Врач-терапевт и автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков поделился информацией о первых признаках интоксикации в интервью радио Sputnik.

Главные симптомы, на которые следует обратить внимание, включают головокружение, тошноту, мурашки, потемнение в глазах, неустойчивость походки. Причины подобных состояний могут быть разнообразными – от отравления до опухоли в мозгу. Точный диагноз может быть установлен только после осмотра в больнице. Даже если симптомы возникли после явных признаков расстройства пищеварения, посещение врачей остается неотложной необходимостью, так как проблема может быть серьезнее, чем кажется.

Необходимо также обращать внимание на падение артериального давления, а также на изменения сердечного ритма. При появлении этих симптомов требуется немедленно вызвать скорую помощь.

У детей риск осложнений от пищевого отравления выше из-за низкой массы тела и высокой чувствительности к токсинам.


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