WABetaInfo: в WhatsApp появятся анимированные стикеры

WhatsApp готовится к внедрению анимированных стикеров, пишет портал WABetaInfo. Новшество уже доступно некоторым пользователям бета-версии программы для Android под номером 2.24.5.10. Анимированные стикеры могут быть в формате WebP или Lottie, обеспечивая возможность масштабирования без потери качества на разных экранах.

На данный момент в WhatsApp есть только статичные стикеры, эмодзи и анимированные эмодзи, которые воспроизводятся отдельно от текста. Из-за отсутствия анимированных стикеров пользователи часто отправляют GIF-анимации.

Анимированные стикеры и эмодзи давно популярны в Telegram, где пользователи активно используют изображения для выражения мыслей и эмоций.

Функция все еще находится в разработке, и пока неясно, когда анимированные стикеры станут доступны в стабильной версии WhatsApp для Android, iOS и других платформ.