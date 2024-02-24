В Совбезе ООН прошло заседание по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине

В пятницу в Совете Безопасности ООН прошло заседание на уровне министров иностранных дел, приуроченное ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

В нем приняли участие главы внешнеполитических ведомств Украины и нескольких европейских стран. Встреча началась с выступления Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

– По моему опыту, людям чрезвычайно трудно договориться о прошлом. Что более важно – и менее сложно – это помочь им договориться о будущем, – сказал глава ООН.

– Чтобы договориться о будущем, фундаментальное значение имеют международное право и принципы, изложенные в Уставе ООН, включая уважение территориальной целостности и политической независимости государств. Вот почему российское вторжение в Украину является таким опасным прецедентом, – добавил он.

Генсек напомнил об огромных страданиях, которые война (в РФ требуют ее называть «специальной военной операцией») принесла украинскому народу. Более 10,5 тысяч мирных жителей были убиты, миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Повреждены и разрушены тысячи жилых зданий, больниц, школ. В условиях суровой зимы более 380 городов и деревень по всей стране остались без электричества.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине задокументировала многочисленные случаи пыток и сексуального насилия.

– Все виновные должны быть привлечены к ответственности, – заявил глава ООН.

– Многие украинцы переживают настоящий кошмар, потеряв своих детей, – сказал Гутерриш. – Все депортированные дети должны воссоединиться со своими семьями».

Генсек также подчеркнул, что 14,5 миллионов жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи. В рамках программ гуманитарной помощи, осуществляемых ООН и партнерами, в прошлом году помощь получили 11 миллионов человек.

Гутерриш также отметил, что война наносит ущерб и народу России. «Тысячи молодых россиян гибнут на передовой. От ударов по российским городам страдают и мирные жители».

– Опасность эскалации и расширения конфликта вполне реальна. Во всем мире война углубляет геополитические разногласия, разжигает региональную нестабильность, – добавил Генсек.

Пришло время вновь подтвердить приверженность Уставу ООН и уважение к международному праву, заявил глава ООН. Это путь к миру и безопасности в Украине и во всем мире, подчеркнул он.

– Международные споры должны разрешаться мирными средствами. И все государства должны воздерживаться от угроз или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого другого государства, – сказал Гутерриш.

– Настало время для мира – справедливого мира, основанного на Уставе Организации Объединенных Наций, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи, – добавил он.

Глава внешнеполитического ведомства Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция и Европа будут продолжать поддерживать Украину «столько, сколько это необходимо».

– Украина осуществляет самооборону. Она защищает само свое существование и свободу своего народа от захватчиков, – сказал министр.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский более года назад представил свой мирный план.

– Украина определила ключевые принципы и начала обсуждения с многочисленными партнерами со всех континентов, а не только с европейского. В отличие от России, Украина хочет мира, – заявил Сежурне.

– Россия должна положить конец этой войне и вывести свои войска с украинской территории, которая ей не принадлежит и не будет принадлежать, – заключил он.

Государственный секретарь Соединенного Королевства по иностранным делам, делам Содружества и развитию Дэвид Кэмерон выступает на заседании Совета Безопасности по вопросам поддержания мира и безопасности на Украине.

– У меня простой вопрос к Путину: “Зачем?” – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. – Его правительство утверждает, что это битва между братьями. Что это за братство, за которое нужно разрушать столько жизней? Как Россия, постоянный член Совета Безопасности, выполняет свои обязательства по сохранению международного мира и безопасности? Сколько смехотворных объяснений причин этого вторжения мы уже услышали?

Министр подтвердил солидарность Великобритании с Украиной, которая, по его словам, продолжает вытеснять Россию со своей земли.

– Захват маленького городка не изменит реальность для России, – сказал Кэмерон, обращаясь к президенту России. – Российская армия теряет свое современное оборудование и вынуждена полагаться на низкокачественные ракеты из Пхеньяна. Вы посылаете поколение российских мальчиков в мясорубку. И что вы говорите их матерям? За что они должны умирать? Или вы не утруждаете себя объяснениями?

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила, что два года назад, когда члены Совбеза призывали к дипломатии и деэскалации, «президент Путин открыто выбрал войну».

– Мы стали свидетелями жестокой агрессии России, разворачивающейся в режиме реального времени, – сказала она.

Посол США заявила, что «бессмысленная война» усугубила продовольственный кризис в мире, негативно повлияла на глобальную энергетику, нанесла огромный ущерб окружающей среде и подорвала глобальный режим нераспространения.

Перед лицом жестокости, смертей и разрушений, продолжила Томас-Гринфилд, украинский народ дал эффективный отпор, защитив не только свою землю, но и свою свободу, демократию и национальную идентичность.

Американский дипломат призвала усилить поддержку Украины, чтобы помочь ей бороться за справедливый и прочный мир, основанный на фундаментальных принципах Устава ООН.

– Давайте скажем предельно ясно: если Россия сегодня сложит оружие, война закончится; если Украина сложит оружие, с Украиной будет покончено, – сказала она.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что международное сообщество должно активно искать рациональное решение конфликта. По его словам, усилия должны быть сосредоточены на политическом урегулировании.

Он призвал стороны конфликта проявить чувство ответственности и способствовать разрядке напряжения. Поставки оружия и «разжигание огня» не помогут ситуации, добавил китайский посол. При этом обстоятельства, с которыми столкнулась Европа, напрямую связаны с расширением Организации Североатлантического договора (НАТО), подчеркнул Чжан Цзюнь.

Поможет не запугивание, а сотрудничество, заявил дипломат, выразив несогласие Китая с санкциями, введенными США и Великобританией, по его словам, под предлогом ситуации в Украине.

Согласно представителю Китая, его страна, не являясь стороной конфликта, всегда настаивала на том, что суверенитет и территориальная целостность всех государств, включая Украину, должны уважаться.

Посол России при ООН Василий Небензя заявил, что «Запад во главе с США в лучших неоколониальных традициях» пытается решить свои геополитические задачи, «расплачиваясь» за свои интересы жизнями украинцев.

По мнению представителя России, Украина проигрывает в войне.

– Любой конфликт рано или поздно заканчивается. То же самое, я уверен, ожидает и конфликт на Украине. Безусловно, чем дольше он затягивается из-за западной “подпитки” Киева, тем более невыгодными будут условия мира для Украины, – сказал российский посол.

Он добавил, что «сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно» и что Россия не отказывалась от переговоров.

Отвечая на вопрос Дэвида Кэмерона о российских солдатах, которых посылают на войну, Небензя сказал, что их, «конечно, жалко», заявив также, что «жалко и украинцев», которых, по его словам, посылают умирать за геополитические интересы Запада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на передовой остается напряженной, поскольку «Россия не останавливается ни перед чем, чтобы принести Украине еще больше смертей и разрушений». Он добавил, что Россия надеется на «разногласия, растерянность и нерешительность», которые ослабляют международную солидарность.

– Усиление ракетного террора против гражданского населения и гражданской инфраструктуры также служит целям России. Москва надеется, что сочувствие мира к украинцам истощится, если украинцев будут убивать каждый день, – сказал Кулеба.

– Мы не позволим этому случиться. Мы еще больше сплотим мир вокруг нашего справедливого дела. Российский террор только укрепляет нашу стойкость и приверженность, – добавил он.

Он напомнил, что Украине необходимо оружие, чтобы спасти свои города «от повторения судьбы Авдеевки и Бахмута».

– Украина хочет мира больше, чем любая другая страна. Однако мы никогда не приняли бы никакого предложения о капитуляции под предлогом мира. Не только потому, что это сделает бесполезной ту цену, которую мы платим сейчас, но и потому, что мы все будем обречены заплатить гораздо более высокую цену в будущем, – подытожил он.

Выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи по ситуации на временно оккупированных территориях Украины Председатель ГА Деннис Фрэнсис призвал международное сообщество встать рядом с Украиной «в ее стремлении к справедливости и миру».

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года ознаменовало начало серии «вопиющих нарушений Устава ООН и международного права».

– Вы не должны закрывать глаза на продолжающиеся разрушения и опустошение, игнорировать бедственное положение народа Украины, – подчеркнул Фрэнсис, обращаясь к делегатам ГА. Тем более, продолжил он, что этот год также совпадает с десятой годовщиной «незаконной аннексии в 2014 году Российской Федерацией Крыма и других украинских территорий».

Со ссылкой на Мониторинговую миссию ООН в Украине Фрэнсис сообщил, что число погибших и раненых мирных жителей в январе этого года выросло на 37 процентов по сравнению с ноябрем 2023 года. Он напомнил о многочисленных разрушениях и других последствиях вооруженных столкновений.

– Мы не должны упускать из виду судьбу украинских детей, тысячи из которых были оторваны от своих семей и насильственно депортированы в Россию, – добавил выступающий. – Эти невинные дети, незаконно похищенные, должны быть репатриированы в Украину и немедленно воссоединиться со своими семьями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибывший в Нью-Йорк для участия в заседаниях, посвященных второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в его страну, напомнил членам Генеральной Ассамблеи о «формуле мира», состоящей из десяти пунктов. Украина, по его словам, прилагает все усилия, чтобы мобилизовать международную поддержку этого плана. Он сообщил, что за год число стран и международных организаций, присоединившихся к «формуле мира», увеличилось с 15 до 82.

– Это не проект Запада. Это подлинно глобальная инициатива, опирающаяся на Устав ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, – пояснил министр, сообщив, что Украина продолжает вместе с партнерами готовиться к Саммиту мира, который должен состояться в Швейцарии.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в своем выступлении отметил, что «для каждого, кто способен на самостоятельный, незашоренный анализ ситуации» очевидно, что вынесенная сегодня на обсуждение Генассамблеи ООН тема не имеет ничего общего с действительностью.

– Реальность же такова, что временно оккупированных территорий Украины не существует, – подчеркнул дипломат. – Но есть российские регионы: Крым, десятую годовщину воссоединения с которым мы будем отмечать уже в марте, и присоединившиеся по итогам законного волеизъявления народа Донецкая и Луганская республики, а также Херсонская и Запорожская области.

Что касается «формулы мира», то Небензя назвал инициативу «ультиматумом России» и «утопическим проектом».