Мнение: О чрезвычайном обращении Владимира Путина к народам России… Что началось?

«Уважаемые граждане России!

Дорогие друзья!

Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России», — уже первые слова из уст президента Владимира Путина заставили сердце похолодеть и сжаться в комок. Твёрдый взгляд, напряжённые губы, металлические нотки в голосе не оставили сомнений, что прямо сейчас происходит нечто ужасное…

Два года назад. Ровно. Минута в минуту.

Так началось обращение главы государства, посвящённое началу специальной военной операции. Которая вступила уже в третий год своего проведения, приобретя масштаб и статус тотального противостояния России с коллективным Западом.

Понимал ли Владимир #Путин тогда, 24 февраля 2022 года, во что выльется отданный им приказ, который разделил жизнь сотен миллионов человек на «до» и «после»?

Наверное, всё же нет. Не до конца, по крайней мере.

Вся логика предшествовавших событий доказывает, что планировалась непродолжительная по времени, силам и средствам «военно-полицейская» операция по принуждению Киева к миру на условиях Москвы. Что она рассматривалась в Кремле как продолжение многомесячного силового давления на киевскую власть с целью не мытьём, так катанием признать «реалии на земле»:

— #Крым — российский,

— #Украина — нейтральна и внеблокова,

— ДНР и ЛНР — независимы (но могут «вернуться» в лоно реформированной и федеративной Украины).

Таков был «План А» — под угрозой личной безопасности принудить украинскую #власть сесть за стол переговоров, теперь уже «без дураков». Ну а для «Плана Б» под рукой был доверенный кум Виктор Медведчук — на тот случай, если бы Владимир Зеленский выбрал бегство на запад, во Львов или Варшаву. С этой целью и высадились в «Гостомеле» российские десантники, а на Киев двинулась колонна военной техники. Наконец, «План В» предусматривал взятие под контроль части украинских регионов с высокой долей русскоязычного населения, чтобы также использовать их как рычаг давления на будущих переговорах или, в крайнем случае, обустроить там новые непризнанные республики.

И ведь «План А» почти получился. Уже 24 февраля 2022 года #Россия дважды направляла Украине предложение о начале мирных переговоров: напрямую через зампреда Правительства РФ Дмитрия Козака и косвенно, через министра обороны Беларуси Виктора Хренина. А 26 февраля эти предложения были приняты Киевом. И после небольшого цирка с конями, когда украинская делегация тянула время, то требуя дополнительных гарантий безопасности, то петляя окольными путями, стороны таки встретились 28 февраля в белорусском Гомеле. Переговорный процесс пошёл, и почти завершился в Стамбуле в конце марта: черновик мирного договора был парафирован делегациями, началась подготовка встречи на высшем уровне…

Но тут некстати прилетел в Киев тогдашний британский премьер Борис Джонсон со словами «К чёрту всё! Давайте просто воевать». И #Украина послушно пошла на бойню. Видимо, очень хотела победить.

Ну а #Россия стала верстать новые планы. Уже — «от достигнутого».

Однако же ещё есть надежда, что однажды Владимир #Путин — снова внезапно — выступит по телевизору с долгожданными словами: «Я привёз вам мир» ©.

Или это будет уже не Владимир Путин?

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