 

Мнение: О войне до самого конца… Украины или России?

24.02.2024, 2:45, Разное
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В памятную вторую годовщину всем известных драматических событий, продолжающихся и по сей день, Соединённые Штаты ввели против России 500 новых санкций. А российский постпред при ООН Василий Небензя сказал 500 громких слов.

И в этом также было нечто новенькое.

Чтобы #Украина сохранилась «в каком-то виде», она должна быть мирной страной и не представлять для России угрозы. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на свежем заседании Совета Безопасности.

«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока ещё возможно, — подчеркнул он. Но это должна быть мирная, нейтральная #Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России». Он подчеркнул, что российская специальная военная операция направлена на достижение этих целей. И тут же переключился на других собеседников, отказывая Украине в субъектности по такому важному для неё вопросу.

«Поэтому выбор за коллективным Западом — потребуется ли нам для этого воевать до конца…, или в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе возобладает здравый смысл и хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти», — добавил российский постпред.

Похоже, сокрушительное взятие российскими войсками Авдеевки, почти что ликвидация украинского плацдарма в Крынках и продвижение ВС РФ под Работино вскружили голову не одному только зампреду другого Совбеза Дмитрию Медведеву. Который пообещал вернуть Киев под руку Москвы, как в седую старину.

Впрочем самое главное в этих заявлениях — чётко обозначенная готовность воевать до конца. Пусть даже в связке с очередным российским предложением «договориться как-нибудь по хорошему (а то кушать очень хочется)» такая вот безбашенность выглядит жалковато.

Но опустим это.

Вопрос ребром: чей конец увидим раньше?

View Poll: Конец СВО

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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