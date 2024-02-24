Германия и Франция ставят палки в колёса выделению военной помощи ЕС Украине

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Процедура совместных закупок странами Евросоюза вооружений и боеприпасов для Украины пробуксовывает из-за позиций Германии и Франции, пишет газета The European Conservative. Являясь основным донором военной помощи Киеву в Европе и испытывая финансовые трудности, Берлин требует скидку на взносы в общеевропейский оборонный фонд. В то же время Франция настаивает на том, чтобы заказы и соответствующие денежные потоки на перевооружение поступали европейским производителям, а не шли в американский ВПК.



AP

Оборонный денежный фонд Евросоюза, называемый также Европейским фондом мира, позволяет государствам-членам запрашивать компенсацию за свою военную технику, переданную Киеву на безвозмездной основе, а также финансировать совместные проекты по закупкам вооружений, которые предназначены для оснащения Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, фонд занимается распределением субсидий оборонным предприятиям по всему ЕС с целью повышения будущих производственных возможностей Евросоюза.

Тем не менее соглашение о пополнении оборонного фонда ЕС и старт совместных закупок вооружений для Украины пробуксовывают в Европейском совете, поскольку принципиальные позиции Германии и Франции могут привести к затягиванию принятия соответствующего решения до следующего саммита Евросовета, проведение которого запланировано на конец марта, пишет The European Conservative.

Германия продолжает испытывать финансовые трудности, требуя денежную скидку и более равные условия, поскольку взносы в Европейский фонд мира, из которого будут поступать средства на перевооружение Киева, пропорциональны ВВП каждой страны ЕС. В итоге получается, что Берлин оплачивает примерно четверть всего фонда обороны и в целом по объёмам выделенной военной помощи Украине среди стран Запада уступает только Соединённым Штатам.

В то же время Франция, обладающая одной из крупнейших оборонных отраслей Европы, настаивает на включении пункта, согласно которому все совместные закупки в рамках фонда должны осуществляться у европейских производителей. Тем не менее, хотя идея о сохранении денежных потоков внутри ЕС, вместо того чтобы отдавать большую их часть ВПК США, имеет смысл, многие другие государства — члены Евросоюза утверждают, что полагаться исключительно на менее развитую европейскую промышленность опасно, поскольку это может привести к структурным задержкам, которые Украина не может себе позволить.

На данный момент Киеву предоставлено семь траншей военной помощи из общего европейского денежного котла, однако страны ЕС уже в течение нескольких месяцев не могут согласовать восьмой пакет военной помощи в объёме €500 млн. Это связано с предложением увеличить верхний потолок Европейского фонда мира с нынешних €12 миллиардов до €17 млрд, что означает дальнейшее увеличение взносов со стороны государств-членов.

Ситуацию усложняет тот факт, что некоторые страны были уличены в злоупотреблении системой возмещения расходов фонда, отправляя своё старое оружие на Украину и вместо этого запрашивая деньги на современную технику. К примеру, Эстония обменяла свой парк советских гаубиц 60-летней давности на современные южнокорейские эквиваленты, вынудив ЕС оплатить разницу.

На данный момент новые поставки вооружения застопорились и, вероятно, не дойдут до Украины, по крайней мере, ещё месяц или два. Кроме того, более половины из обещанного Киеву миллиона артиллерийских снарядов всё ещё нет, а до истечения срока, установленного ЕС, осталось менее двух недель, завершает The European Conservative.