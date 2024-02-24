 

Рупор кремлевской пропаганды: Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

24.02.2024, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Железная дорога НАТО для войны с Россией: страны Альянса наращивают логистические возможности на восточном фланге

Строящаяся железнодорожная магистраль Rail Baltica, которая пройдёт через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин (протяженность 870 км), включена в проект  ЕС «Военная мобильность». Это позволит  использовать инфраструктуру прибалтийских стран в интересах беспрепятственного перемещения военных грузов и военнослужащих по территории Европы. Позже в маршрут будет включена Финляндия, что расширит логистические возможности на скандинавский регион. Фактически идет включение этого региона в так называемый «военный Шенген», который активно продвигается руководством вооруженных сил стран НАТО.

Реализация проекта «Военная мобильность» активизировалась (https://t.me/dva_majors/33992) после начала СВО. В 2023 году нами неоднократно отмечалось включение железнодорожной и автомобильной инфраструктуры Украины, Польши , Румынии и Молдавии в финансирование в рамках проекта. В перспесктиве расширит логистику НАТО включение в «военный Шенген» переоборудованных под европейскую колею молдавских и украинских железнодорожных путей (https://t.me/dva_majors/28513).

Такие действия позволят значительно повысить возможности НАТО по перемещению грузов из военно-промышленных центров западной Европы и Балкан в страны восточного фланга, где предполагается развертывание Сил быстрого реагирования (NRF) в случае возникновения кризиса и применения статьи 5 устава Альянса.

Тем самым НАТОвские функционеры, без конца заявляющие о стремлении России "вторгнуться в ЕС", сами ведут неприкрытое приближение военной  инфраструктуры НАТО к границам России и Белоруссии, лицемерно прикрываясь мнимой «российской угрозой».

https://t.me/dva_majors/28513 – цинк

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО. Промежуточное.

24.02 / В рамках нового пакета санкций Канада лишит хоккеиста Овечкина 50 голов в НХЛ

24.02 / Новая белая версия Xbox Series X без дисковода выйдет этим летом

24.02 / Илон Маск раскритиковал Google за расизм в нейросети Gemini

24.02 / Грузия впервые отметила День релоканта

24.02 / Терапевт перечислил необычные симптомы отравления

24.02 / WABetaInfo: в WhatsApp появятся анимированные стикеры

24.02 / Мнение: О чрезвычайном обращении Владимира Путина к народам России… Что началось?

24.02 / Мнение: О войне до самого конца… Украины или России?

24.02 / Мнение: О селфи покойников… R.I.P.?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика