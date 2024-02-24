Рупор кремлевской пропаганды: Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Железная дорога НАТО для войны с Россией: страны Альянса наращивают логистические возможности на восточном фланге

Строящаяся железнодорожная магистраль Rail Baltica, которая пройдёт через Таллин, Ригу, Каунас, Варшаву и Берлин (протяженность 870 км), включена в проект ЕС «Военная мобильность». Это позволит использовать инфраструктуру прибалтийских стран в интересах беспрепятственного перемещения военных грузов и военнослужащих по территории Европы. Позже в маршрут будет включена Финляндия, что расширит логистические возможности на скандинавский регион. Фактически идет включение этого региона в так называемый «военный Шенген», который активно продвигается руководством вооруженных сил стран НАТО.

Реализация проекта «Военная мобильность» активизировалась (https://t.me/dva_majors/33992) после начала СВО. В 2023 году нами неоднократно отмечалось включение железнодорожной и автомобильной инфраструктуры Украины, Польши , Румынии и Молдавии в финансирование в рамках проекта. В перспесктиве расширит логистику НАТО включение в «военный Шенген» переоборудованных под европейскую колею молдавских и украинских железнодорожных путей (https://t.me/dva_majors/28513).

Такие действия позволят значительно повысить возможности НАТО по перемещению грузов из военно-промышленных центров западной Европы и Балкан в страны восточного фланга, где предполагается развертывание Сил быстрого реагирования (NRF) в случае возникновения кризиса и применения статьи 5 устава Альянса.

Тем самым НАТОвские функционеры, без конца заявляющие о стремлении России "вторгнуться в ЕС", сами ведут неприкрытое приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России и Белоруссии, лицемерно прикрываясь мнимой «российской угрозой».

https://t.me/dva_majors/28513 – цинк

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