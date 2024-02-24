Мнение: О селфи покойников… R.I.P.?

Самое главное — не верьте своим глазам! Их ведь нет. Обоих.

Каждого похоронили ещё в прошлом году. У одного «почки отказали», у другого — вообще всё.

Так что это — видимость. Актёры и умелый грим. Фотошоп. Картинка, сгенерированная нейросетью по заказу «серого кардинала».

Сгодиться может любая версия. Главное — не верить тому, что видишь.

Что это селфи глава Чечни Рамзан #Кадыров несколько часов назад выложил у себя в ТГ-канале. И что оно — не архивное, потому что архивное — вот.

Сильно ли оба изменились?

И скольких своих «могильщиков» ещё переживут?

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