Мнение: О селфи покойников… R.I.P.?
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Самое главное — не верьте своим глазам! Их ведь нет. Обоих.
Каждого похоронили ещё в прошлом году. У одного «почки отказали», у другого — вообще всё.
Так что это — видимость. Актёры и умелый грим. Фотошоп. Картинка, сгенерированная нейросетью по заказу «серого кардинала».
Сгодиться может любая версия. Главное — не верить тому, что видишь.
Что это селфи глава Чечни Рамзан #Кадыров несколько часов назад выложил у себя в ТГ-канале. И что оно — не архивное, потому что архивное — вот.
Сильно ли оба изменились?
И скольких своих «могильщиков» ещё переживут?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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