 

Мнение: О селфи покойников… R.I.P.?

24.02.2024, 1:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Самое главное — не верьте своим глазам! Их ведь нет. Обоих.

Каждого похоронили ещё в прошлом году. У одного «почки отказали», у другого — вообще всё.

Так что это — видимость. Актёры и умелый грим. Фотошоп. Картинка, сгенерированная нейросетью по заказу «серого кардинала».

Сгодиться может любая версия. Главное — не верить тому, что видишь.

Что это селфи глава Чечни Рамзан #Кадыров несколько часов назад выложил у себя в ТГ-канале. И что оно — не архивное, потому что архивное — вот.

Сильно ли оба изменились?

И скольких своих «могильщиков» ещё переживут?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО. Промежуточное.

24.02 / В рамках нового пакета санкций Канада лишит хоккеиста Овечкина 50 голов в НХЛ

24.02 / Новая белая версия Xbox Series X без дисковода выйдет этим летом

24.02 / Илон Маск раскритиковал Google за расизм в нейросети Gemini

24.02 / Грузия впервые отметила День релоканта

24.02 / Терапевт перечислил необычные симптомы отравления

24.02 / WABetaInfo: в WhatsApp появятся анимированные стикеры

24.02 / Мнение: О чрезвычайном обращении Владимира Путина к народам России… Что началось?

24.02 / Мнение: О войне до самого конца… Украины или России?

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика