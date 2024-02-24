Рупор кремлевской пропаганды: “Черный автомобиль”

"Черный автомобиль"

Как показывает практика, наши сценаристы обладают очень узким кругозором. Особенно что касается советского периода, где-то 30-х годов. Одни злые особисты и вот это всё. Между тем, если поковыряться в архивах того периода, вылезает очень много интересного и захватывающего. Главное – не лениться, а потом всё это творчески переиграть.

"Наверняка многие из вас вспомнят леденящую детскую душу фразу: «в черной-черной комнате…». После интригующего начала шел рассказ о таинственных людях на темных улицах или непрошенных гостях на пороге дома.

В 1931 году в Ленинграде распространился слух о том, что по улицам города разъезжает черный автомобиль, из которого выскакивают неизвестные в масках, похищают граждан и заставляют их мыть комнату, залитую кровью; после этого пострадавшему вручается вознаграждение, и черный автомобиль возвращает его на место похищения. Слухи приобрели такой масштаб, что работницы некоторых фабрик боялись вечером идти домой в одиночестве и собирались небольшими группами.

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга предлагаем вашему вниманию докладную записку полномочного представительства Объединенного государственного политического управления в Ленинградском военном округе, которая раскроет истинную причину возникновения слухов о черном автомобиле."

ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 1 б. Д. 285. Л. 10-15. Докладная записка полномочного представительства Объединенного государственного политического управления в Ленинградском военном округе (ПП ОГПУ в ЛВО) в ЛГК ВКП(б) о распространении в Ленинграде контрреволюционных, провокационных слухов о «черном автомобиле». [Не позднее 19 февраля] 1931 г. Заверенная копия.

https://vk.com/wall-132600244_26084

(с) Юрий Пашолок

https://yuripasholok.livejournal.com/14657923.html – цинк

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