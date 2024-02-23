Мнение: Реклама отечественного, новая проблема иноагентов и страны, в которых не любят русских

1. Роман Ковригин, основатель проекта «Сделано у нас», объясняет, почему в его Телеграм-канале присутствует реклама не только отечественных продуктов, но и иностранных (ссылка). Причина проста: основная часть рекламы добавляется автоматически, и хотя её можно попытаться настроить под содержание блога, опции «Показывать рекламу только российских товаров и услуг» у наших рекламных агрегаторов не предусмотрено.

Возможно, данный вопрос следовало бы вынести на законодательный уровень. В конце концов, в нынешних условиях реклама продукции из недружественных нам стран, которые поставляют оружие для войны с нами, едва ли более допустима, чем, скажем, реклама казино, борделей или марафонов личностного роста.

Аналогичным образом я бы хотел видеть на ценниках флаги, чтобы знать, где конкретно произведён тот или иной товар.

2. Госдума запретила размещать рекламу на ресурсах иноагентов, а также рекламировать эти ресурсы (ссылка):



Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламные объявления на сайтах, в соцсетях и на других площадках людей и организаций, признанных властями иностранными агентами, следует из базы данных нижней палаты.

Проект внесли 15 февраля, его авторами стали 395 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин и руководители фракций, отмечается на сайте Госдумы. По словам Володина, запрет на размещение рекламы коснется любых платформ — сайтов, блогов, соцсетей. «Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — написал он. За нарушение будет грозить до двух лет лишения свободы.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») уточнил в своем телеграм-канале, что цитировать информационные сообщения иноагентов по-прежнему можно, добавив соответствующую маркировку. «Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы», — написал он.

Это будет очень важный закон. Сейчас многие сотрудники рекламных отделов крупных компаний, особенно государственных, держат фиги в карманах, всей душой болеют за США и против России. Почему так получилось — вопрос отдельный, но важно, что они стараются размещать рекламу у своих друзей, то есть в иноагентских СМИ и у блогеров-иноагентов. Перекрытие этого денежного потока доставит много боли нашим противникам за рубежом.

3. Блогер monetam пишет (ссылка):

…про бытовую русофобию за пределами России.

Где то — в Италии, в Испании, или там Греции , в Болгарии или в Турции ее нет вообще.

Зато…

Зато вот первое место по ней могут разделить Британия и Польша. И том, и в другом случае мы имеем дело именно с культурной традицией, старательно пестуемой, и с удовольствием поддерживаемой населением. И если поляки более крикливы и активны, то англичане в этом более тверды.

Третье место — у немцев. У них градус крикливости и твердости поменьше.

На четвертом — еврейское общество. У этих — опять же, культурная традиция, которая, тем не менее, поддерживалась властями мало, зато вот хорошо легло русофобское настроение украинско-еврейской эмиграции.

Больше всего наемников дают поляки, и, неожиданно, евреи.

Больше всего денег дают немцы и англичане.

И вот вам мораль: ну вот как, скажите мне, после всего этого относится к этим странам , и к этим обществам ? Вот когда им станет плохо — им что, прикажете сочувствовать ?

Они — сознательно отказались от сочувствия к русским, и — даже более того.