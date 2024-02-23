Как спутник Земли удивился, когда ‘Одиссей’ прилунился

Бедная Луна уже давно слышит об американских астронавтах, полвека назад ступивших на ее поверхность. И никак не может вспомнить, как это было. Не иначе как проспала старушка такое событие. Ждет не дождется следующей миссии США.

И тут американцы вновь к Луне полетели. И опять как-то неудачно. Свалились обломки корабля на Матушку-Землю. Но нашлась еще одна частная компания, вновь задумавшая посадку на Луну. Та обрадовалась, наконец-то познакомится с реальными американцами.

Но не тут-то было! Никого живого на Луну не послали. Отправили какой-то посадочный модуль по имени «Одиссей». И во время его прилунения произошло «жуткое событие»: прервалась прямая трансляция. Вот ужас-то!

Однако, несмотря на заминку в последнюю минуту, которая грозила сорвать миссию, «Одиссей» благополучно сел на Луну. И управление полетом в Хьюстоне радостно подтвердило, что до Земли данные дошли.

Первая высадка США на Луну за более чем полвека, как заявляют американцы, завершена, хотя частному посадочному модулю удалось послать на Землю лишь слабый сигнал. «Одиссей» осуществил свою миссию 22 января, а диспетчеры полета разразились аплодисментами, когда стало ясно, что полет прошел успешно.

Компания Intuitive Machines, изготовившая корабль и отправившая его в космос, заявила, что он прилунился вертикально, а генеральный директор Стив Альтемус сказал своей команде:

«Добро пожаловать на Луну».

Дополнительные подробности, например, достиг ли там «Одиссей» намеченного пункта назначения вблизи южного полюса, не были немедленно опубликованы, и вскоре после того, как ученые в Хьюстоне подтвердили, что обнаружили слабый сигнал, компания прекратила прямую трансляцию. Думаете, это снимок прилунившегося модуля? Вовсе нет! Просто художник изобразил, как должно все выглядеть.

А как было на самом деле? В центре управления в Хьюстоне, штат Техас, нарастало напряжение, поскольку диспетчеры полета в любом случае ждали подтверждения, но в конце концов директор миссии Тим Крейн сказал своим коллегам:

«Мы можем подтвердить, без сомнения, что на поверхности Луны находится наше оборудование. Я знаю, что это было неприятно, но мы находимся на поверхности и передаем информацию. Добро пожаловать на Луну».

Это произошло, когда за несколько часов до прилунения лазерная навигационная система посадочного модуля вышла из строя. Диспетчерам полета пришлось привести в действие экспериментальную лазерную систему НАСА, при этом посадочный модуль сделал дополнительный круг вокруг Луны, чтобы дать время для переключения в последнюю минуту.

«Одиссей», сошедший с окололунной орбиты, направился к поверхности, стремясь к относительно ровному месту среди скал и кратеров где-нибудь возле южного полюса.

Через два часа после прилунения посадочного модуля от Intuitive Machines пришло сообщение, что данные начали поступать обратно на Землю. Это первая частная компания, осуществившая посадку на Луну, – ранее этого добились только пять стран.

Другая компания США, Astrobotic Technology, предприняла попытку в прошлом месяце, но ее посадочный модуль так и не добрался до Луны и рухнул обратно на Землю. Обе компании являются частью поддерживаемой НАСА программы по запуску лунной экономики.

В результате приземления Соединенные Штаты вернулись на поверхность впервые после знаменитой программы НАСА «Аполлон», в ходе которой 12 астронавтов попали на Луну. Несмотря на то, что сомнения в этом событии считаются конспирологией, так и хочется спросить читателей: «А вы верите, что американцы там побывали?»

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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