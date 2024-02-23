Мнение: Грузия распухла от релокантов, кто за Путина в Сербии и выход Армении из ОДКБ

1. Поток релокантов из России в прошлом году иссяк. Кто-то ещё по инерции уезжал, но из некоторых стран поток возвращающихся был уже мощнее. Народ посравнивал и пришёл к выводу, что в России было очень даже хорошо (ссылка):



В минувшем году из Грузии выехало больше граждан России, чем въехало, сообщили в МВД республики. По данным ведомства, в 2023 году в Грузию въехали 1’856’237 россиян, а выехали — 1’887’223 человек, что свидетельствует о развороте потока людей в сторону нашей страны. Релоканты, в большинстве своем не прижились за рубежом и возвращаются на Родину, где жить и работать легче, чем инфлюенсить и фриганить.

В конце прошлого года стало известно, что обратно в Россию вернулась четверть безработных релокантов — у кого-то кончились деньги, а кто-то так и не смог прижиться в чужих пенатах. Также, беглецы в течение второй половины года массово применяли “пробные” поездки в Россию.

Выделить идейных релокантов из общей статистики пересечений границы не так просто, хотя бы потому, что даже в Прибалтике черепа циркулем ещё не измеряют. Кто-то поехал в ту же Грузию в качестве туриста, кто-то – переждать русскую зиму, кто-то — навестить родственников. Но вернулись в Россию действительно очень многие, это факт.

Причины возвращения прозрачны: найти работу в Грузии совсем непросто, а удалёнку в России релокантов берут сейчас неохотно, даже если подходящие для удалёнки навыки у конкретного релоканта и есть. Уровень жизни в Грузии невысок – примерно на уровне самых бедных регионов России.

Поначалу беглецы утешали себя хотя бы сравнительной дешевизной жилья, услуг и еды. Однако после приезда первой сотни тысяч релокантов цены на жильё рванули вверх: пишут, что аренда небольшой квартиры в центре Тбилиси может стоить 60 тысяч рублей в месяц. Существенно подорожала и еда: в Грузии слабое сельское хозяйство, с прокормом дополнительных ртов оно справиться не может.

2. Уехавшие в Сербию сталкиваются с непониманием местных жителей (ссылка):



Большинство проживающих в Сербии украинцев поддерживают российского лидера Владимира Путина, чего нельзя сказать о приехавших россиянах. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина. Интересно также, что украинцы, которые в Сербии, в основном русскоговорящие и намного больше настроены за Путина», — рассказал он.

В декабре 2022 года Вучич заявил, что в страну после начала спецоперации прибыли более 100 тысяч россиян и 20 тысяч украинцев. Сербский лидер объявил, что в скором времени они смогут получить гражданство республики. Он также подчеркнул, что вся процедура будет осуществляться в ускоренном режиме. По словам Вучича, Сербии не хватает рабочей силы, а приоритетное право в получении документов будут иметь граждане России и Украины, владеющие в Сербии предприятиями, которые обеспечивают рабочими местами население, а также граждане, работающие в местных компаниях или занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью.

Полагаю, что значительная часть как россиян, так и украинцев за 2023 год успела переместиться из Сербии обратно в Россию, как это было и в случае с Грузией. Не пожелали возвращаться наиболее упорные «борцы с режимом». Украинцы же, уехавшие в Сербию, были изначально настроены либо остановиться там на пути в Россию, либо вести бизнес с россиянами через Сербию.

3. Даже потеря территорий не отвратила Армению от дружбы с США. Что же, посмотрим, что от армян потребуют в качестве оплаты за дружбу дальше. Лично я смотреть буду без особого сочувствия, так как господин Пашинян всё ещё у власти, и выбрали его, напомню, всенародным голосованием, которое проходило при равнодушном безразличии большинства избирателей (ссылка):

Армения заморозила участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за давления западных стран, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на решение премьер-министра республики Никола Пашиняна.

«Я думаю, что это происходит под давлением западных стран, в первую очередь Франции. Второе — это попытка той провальной политики, которую проводил Пашинян. Это попытка обвинить в произошедшем [в Нагорном Карабахе] ОДКБ и Россию», — сказал депутат.