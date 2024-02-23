Рупор кремлевской пропаганды: Прорыв в Авдеевку и Авдеевский коксохим

Как обычно крутые видео от военкора Андрея/

Первое посвящено решающему прорыву в Авдеевку, который привел к рассечению группировки обороняющей город на две части, что предопределило стремительный коллапс обороны ВСУ.

На второй видео, экскурсия по Авдеевскому коксохиму, главной цитадели врага на Авдеевском направлении, которую он бросил и бежал, чтобы не попасть в окружение.

PS. И еще по Авдеевке.

1. Шефство над городом взял Челябинск. Будет помогать в восстановлении. Реальное же восстановление города начнется лишь после того, как фронт отодвинут подальше.

2. Наши войска продвинулись к северу от Ласточкино и в районе Степного. Также есть продвижение у Северного. Противника постепенно теснят к линии Бердычи-Орловка-Тоненькое. Также начался штурм Красногоровки к северу от Марьинки.

3. Названия в городе официально возвращены к весне 2014 года. Украинские названия будут постепенно ликвидированы. Памятник бандеровцам в городе уже ликвидирован.

4. Разминирование и фильтрация в городе продолжаются. В городе не безопасно – за последние дни FPV-дронами в городе повреждено 2 МТЛБ и сожжено несколько автомобилей.

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