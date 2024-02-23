Мнение: О заслуженной медалистке СВО… С Днём или…?

Кто бы спорил, что защищать и воевать — мужское дело. А вот лечить, врачевать, исцелять воителей и отбивать их у старухи с косой — женское, по большей части. Скольких их вытянули на своих хрупких плечах с того света девочки-медсёстры — Бог весть. Но благодаря им живы многие тысячи защитников Отечества, чей праздник сегодня.

День смелых, отважных, решительных мужчин и… женщин.

Было бы нечестным не рассказать о них в такой день.

На фото — Ольга Арзамасцева, старшая операционная медсестра Читинского медицинского отряда спецназначения, которая сейчас в самом пекле спецоперации. И вытягивает, вытаскивает из Ада раненых. Более трёх тысяч жизней спасено при её личном участии. Старший сержант Ольга Арзамасцева вспоминает, что часто теряла ощущение времени – смена могла длиться несколько суток. Но несмотря на усталость, она продолжала выполнять свой долг: делала перевязки, ассистировала хирургам и находила в себе силы поддерживать раненных.

Кстати, о праздниках. В Международный женский день 8 марта эта #женщина больше суток провела на ногах, чтобы помочь прооперировать 197 человек. Всё это время над госпиталем курсировали вражеские дроны. Но никакие атаки не смогли вынудить медсестёр и врачей отойти от операционных столов, бросив тех, кто нуждается в их помощи. За этот — без преувеличения — подвиг во имя жизни она получила медаль «За спасение погибавших». Которую и считает самой важной своей наградой. Если, конечно, не учитывать мешки писем с благодарностями от выживших раненых, их родных и близких.

Кстати, о наградах. Когда рассказ о подвиге Ольги Арзамасцевой вышел на ресурсах Минобороны России, сетевые недоумки забурлили. Мол, как же так — 14 медалей за полтора года СВО? За что?

Окститесь, полудурки! Ольга Арзамасцева служит в рядах ВС РФ с окончания медучилища. И задолго до СВО её награждало МО РФ за профессиональное мастерство. За победы в профильных медицинских конкурсах на звание «лучший по профессии» ещё в 2010-х, что также поощрялось в российской армии. Плюс выполняла боевые задачи ещё тогда, когда в России о таком не очень принято было говорить с высоких трибун. То есть, часть медалей на её мундире — от ДНР и ЛНР. Но носить их российские военнослужащие имеют право.

Не там вы ищете «дно», мерзавцы!

Потому всех причастных — с Днём защитника Отечества, и безо всяких «или».

А также низкий поклон тем, кто спасает и защищает от смерти самих защитников.

«И когда эти девочки сменят шинели на платьица, — не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять!» ©

Последнее — самое сложное. Удастся ли?

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