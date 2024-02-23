 

Рупор кремлевской пропаганды: Выставка трофейных БПЛА в музее артиллерии

23.02.2024, 21:10, Разное
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В центральном артиллерийском музее в Питере, где мы в прошлом году помогали открывать зал музейной экспозиции посвященной СВО, открылась еще одна выставка, на сей раз посвященная БПЛА и борьбе с ними.
Получилось отлично.
Экспозиция уже работает, так что кто сейчас в Питере, может свободно ее посетить и самолично посмотреть – музейные сотрудники проделали большую и кропотливую работу собирая экспонаты и готовя экспозицию.

Больше о выставке можно почитать тут https://www.kalashnikov.ru/a-nas-za-sho-ukrainskie-drony-v-peterburge/?tg_rhash=b98c9a7f543430 – цинк

Сам музей артиллерии офигенный, но там за один день конечно все не посмотришь. Надеюсь когда-нибудь будет в Питере парочка свободных дней, чтобы всерьез там все посмотреть.

Источник: Colonel Cassad


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