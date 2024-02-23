«Приходят и молодёжь, и пенсионеры, и даже старцы из далёких скитов» – владелец первого в стране православного барбер-шопа рассказал о своём ремесле

Владелец первого в России православного барбер-шопа «Добрыня Никитич» Илья Капищев уже три года не выпускает из рук ножниц. От посетителей нет отбоя – барбер-шоп на Васильевском острове в Санкт-Петербурге стал местом паломничества не только чудом сохранившихся хипстеров северной столицы, но и почтенных старцев из удалённых монастырей.

В интервью корреспонденту ИА «Панорама» Капищев рассказал о нелёгком ремесле православного цирюльника.

– Здравствуйте, Илья.

– Здрав будь, боярин.

– Вы первым в России открыли православный барбер-шоп. Скажите, чем ваше заведение отличается от всех остальных?

– Ну, перво-наперво, у нас стригутся токмо мужики. И говоря «мужики», я сразу имею в виду православных, а не каких-нибудь содомитов или нерусей.

– Что же вы, дискриминируете посетителей по расовому и религиозному принципу?

– Никого мы не дискриминируем. Просто ежели такой к нам захаживает, мы его сразу нагайкой гоним прочь. Вместо охранника у нас казак Василий, десятник петербургского войска. С его хлопцами мы чувствуем себя в безопасности.

– Хорошо. А женщин не стрижёте?

– Бабам сюда ходу нет. Это наш правоверный ответ содомиткам из «Симоны» (кафе «Симона» в Санкт-Петербурге было открыто только для женщин – прим. ред.). Да и неча им тут делать: у баб борода не растёт.

– Ну, не скажите. Вы слыхали про Кончиту Вурст?

– Нечего на людей напраслину возводить. Все знают, что это мужик, и борода у него растёт густо. Если бы он к нам пожаловал, мы бы его без проблем обслужили.

– Но он же гомосексуалист.

– А вы видели, как он этим самым с мужиками занимается? Нет. То-то же. Мы напрасно добрых людей не клеймим. К нам много кто ходит из известных людей: политики, артисты, музыканты…

– Кто к вам приходит из знаменитостей?

– К нам часто ездит Стерлигов. Платит обычно не деньгами, а хлебом, куриными яйцами, иногда квасом.

– Но ведь продукты Стерлигова очень дорогие.

– Так и у нас заведение не для нищебродов. Стрижка усов от 3000 рублей, бороды – от 5000. Если полностью всю голову – 10500 со скидкой.

– И люди идут?

– Ещё как идут. Приходит и молодёжь, и пенсионеры, и даже старцы из далёких скитов. Не буду хвастаться, но в митрополитской тусовке наши стрижки бород считаются самыми модными. Монахи с Афона к нам летают. Недавно даже прилетал один митрополит с Дальнего Востока. Даниил, кажется. Пенсионеры из Газпрома тоже бывают часто.

– Удивительно. А хипстеров к вам много ходит?

– Ходят, но мало. Не всем наши стрижки по карману. Хипстеры – народец небогатый, да и мало их осталось нынче.

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