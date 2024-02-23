 

Причины возникновения мешков под глазами

23.02.2024, 19:30, Разное
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Мешки под глазами могут быть следствием патологических состояний, подчеркивает доктор Мадина Байрамукова. Она отмечает, что такие припухлости могут быть вызваны различными заболеваниями и гормональным дисбалансом. В частности, возникновению мешков под глазами способствуют нарушения в мочевыделительной системе, такие как болезни почек, мочевого пузыря, аутоиммунные проблемы и опухоли.

Эти патологии могут приводить к отечности не только в области век, но и в конечностях. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечную недостаточность и нарушения сердечного ритма, также могут быть причиной мешков под глазами. Когда сердце не справляется с кровотоком, жидкость может накапливаться в межклеточном пространстве, вызывая отеки, чаще всего в верхней части тела.

Гормональный дисбаланс также может спровоцировать появление мешков под глазами. Нарушения в работе щитовидной железы, возрастные изменения в производстве половых гормонов и дисфункция надпочечников могут быть связаны с этим фактором.

Если у человека нет других здоровенных проблем, но есть мешки под глазами, возможно, это грыжа нижнего века, вызванная специфическим распределением жира. Удалить такое образование можно только хирургическим путем, в частности, блефаропластикой.


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