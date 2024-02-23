Пользователи сообщили о проблемах с Bluetooth в iPhone 15

Некоторые владельцы iPhone 15 столкнулись с неприятными проблемами при использовании Bluetooth на своих устройствах. Портал MacRumors пишет о жалобах пользователей, высказанных на различных форумах.

Пользователи отмечают, что их iPhone теряют связь с другими устройствами при подключении через Bluetooth. Эти сбои происходят при соединении с автомобилями, наушниками, смарт-часами и прочими аксессуарами.

Один из владельцев BMW пишет: «С момента обновления до iOS 17 я часто теряю связь по Bluetooth со своей машиной при звонках. Когда я использую громкую связь, через несколько секунд Bluetooth отключается, и мне приходится вручную переключаться на динамик в моем iPhone».

Другой пользователь столкнулся с проблемой при подключении к наушникам AirPods Max и Beats Studio Buds. В этом случае музыка прерывается сама по себе, а звонки сбрасываются через 5-10 минут после начала разговора без видимой причины. Даже сброс до заводских настроек не помог решить проблему.

Первые жалобы на проблемы с Bluetooth появились еще в октябре 2023 года, всего через месяц после выхода iPhone 15. Кажется, Apple пока не смогла полностью устранить этот недочет.