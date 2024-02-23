Евгения Петросяна исключили из реестра иностранных агентов

Минюст РФ исключил юмориста Евгения Петросяна из реестра иностранных агентов в связи с данными, ошибочно интерпретированными при переводе с азербайджанского языка.

В ходе расследования выяснилось, что через систему международных платежей из Баку гражданин Азербайджана поздравил с 70-летним юбилеем своего одноклассника Е. Петросяна, выслав ему сумму, эквивалентную 200 долларам США. Система финансового мониторинга сочла транзакцию иностранным финансированием и оперативно передала информацию в Минюст, где предположили, что получатель средств – известный артист.

Позже выяснилось, что получателем средств был Ерджаник Петросян – пенсионер из Балашихи, проведший всё детство в родном Баку. Поскольку перевод был единоразовым, его не стали включать в реестр иностранных агентов, а его однофамильца исключили из списка.

Уже в ближайшее время продукция с творчеством Евгения Петросяна вернётся на полки книжных магазинов и маркетплейсы, а сам юморист – в телеэфир.

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