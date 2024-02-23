 

Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

23.02.2024, 15:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В столице завершилась комплексная реставрация исторического здания на Космодамианской набережной, которое вскоре займет штаб Московского военного округа. Работы велись по договоренности с министром обороны России Сергеем Шойгу, написал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1780 году по проекту архитектора Николая Леграна.

С 1933 по 2010 годы в здании размещался штаб Московского военного округа. Там работали Семен Буденный, Кирилл Мерецков, Владимир Говоров и другие военачальники.

Ремонт в здании начался еще в конце 1990-х, но завершить работы тогда не удалось. В октябре 2023 года стартовала масштабная реставрация.

“Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации”, – сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке. Специалисты приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / В Италии нарастает напряжённость между пророссийским Сальвини и премьером Мелони

24.02 / В Совбезе ООН прошло заседание по случаю второй годовщины полномасштабной войны в Украине

24.02 / Германия и Франция ставят палки в колёса выделению военной помощи ЕС Украине

23.02 / Бывший спикер Гингрич – Байден провалил всё, что только можно

23.02 / Надругательство над телом умершего

23.02 / Рулонные гидроизоляционные материалы: надежная защита от влаги

23.02 / Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

23.02 / Частный космический аппарат из США впервые совершил посадку на Луну

23.02 / «Огромное упущение» Запада — премьер Саксонии призвал к переговорам с Москвой

23.02 / Джо Байден встретился с семьей Навального в Калифорнии и пообещал ввести санкции против Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика