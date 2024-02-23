Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

В столице завершилась комплексная реставрация исторического здания на Космодамианской набережной, которое вскоре займет штаб Московского военного округа. Работы велись по договоренности с министром обороны России Сергеем Шойгу, написал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в 1780 году по проекту архитектора Николая Леграна.

С 1933 по 2010 годы в здании размещался штаб Московского военного округа. Там работали Семен Буденный, Кирилл Мерецков, Владимир Говоров и другие военачальники.

Ремонт в здании начался еще в конце 1990-х, но завершить работы тогда не удалось. В октябре 2023 года стартовала масштабная реставрация.

“Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации”, – сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы принял решение о реставрации исторического здания биржи на Ильинке. Специалисты приведут в порядок фасад и кровлю, восстановят утраченные элементы.