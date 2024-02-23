Главой управления ООН по борьбе с наркотиками стал сын Пабло Эскобара

Представитель Колумбии Хулио Эскобар – сын самого известного в истории наркобарона Пабло Эскобара – возглавил управление ООН по борьбе с распространением наркотических средств.

Его кандидатура была предложена генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем и поддержана подавляющим большинством делегатов.

– Хотел бы обратиться к коллегам с просьбой поддержать господина Эскобара – он настоящий профессионал в этой сфере. К тому же у него остались записи отца, что поможет Интерполу и другим организациям эффективно бороться с каналами наркотрафика, – заявил глава ООН.

После голосования делегаты закурили прямо на заседании. Недовольными оказались только представители Нидерландов – в знак протеста против несправедливого, по их мнению, голосования, они покинули зал.

Сам Хулио Эскобар был немедленно освобождён из-под стражи в тюрьме Хьюстона в связи с приобретением дипломатического иммунитета.

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