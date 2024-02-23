 

Главой управления ООН по борьбе с наркотиками стал сын Пабло Эскобара

23.02.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представитель Колумбии Хулио Эскобар – сын самого известного в истории наркобарона Пабло Эскобара – возглавил управление ООН по борьбе с распространением наркотических средств.

Его кандидатура была предложена генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем и поддержана подавляющим большинством делегатов.

– Хотел бы обратиться к коллегам с просьбой поддержать господина Эскобара – он настоящий профессионал в этой сфере. К тому же у него остались записи отца, что поможет Интерполу и другим организациям эффективно бороться с каналами наркотрафика, – заявил глава ООН.

После голосования делегаты закурили прямо на заседании. Недовольными оказались только представители Нидерландов – в знак протеста против несправедливого, по их мнению, голосования, они покинули зал.

Сам Хулио Эскобар был немедленно освобождён из-под стражи в тюрьме Хьюстона в связи с приобретением дипломатического иммунитета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: 2 года СВО. Промежуточное.

24.02 / В рамках нового пакета санкций Канада лишит хоккеиста Овечкина 50 голов в НХЛ

24.02 / Новая белая версия Xbox Series X без дисковода выйдет этим летом

24.02 / Илон Маск раскритиковал Google за расизм в нейросети Gemini

24.02 / Грузия впервые отметила День релоканта

24.02 / Терапевт перечислил необычные симптомы отравления

24.02 / WABetaInfo: в WhatsApp появятся анимированные стикеры

24.02 / Мнение: О чрезвычайном обращении Владимира Путина к народам России… Что началось?

24.02 / Мнение: О войне до самого конца… Украины или России?

24.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Развитие логистических путей на восточном фланге НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика