Прозрачная зарядка RedMagic: Новинка с экраном и RGB-подсветкой

Nubia RedMagic представила новый зарядный блок под названием DAO 150W GaN, обладающий уникальным прозрачным корпусом. Согласно информации от портала GSMArena, этот адаптер весит 870 грамм и оборудован сразу четырьмя портами.

Зарядное устройство RedMagic DAO 150W GaN может выдавать до 150 Вт максимальной мощности. В его конструкции предусмотрены два разъема USB-C, а также по одному порту USB-A и DC, что позволяет одновременно заряжать несколько устройств различного типа, включая ноутбуки, смартфоны и планшеты. Кроме того, зарядка поддерживает протокол PD3.1 и оснащена чипом DAO All-GaN для быстрой и безопасной зарядки.

Прозрачный корпус зарядки также имеет сенсорную кнопку и настраиваемый ЖК-дисплей, отображающий реальное состояние зарядки, входную и выходную мощность, различные анимации и другие параметры. Пользователи могут подключиться к зарядке по Bluetooth для управления RGB-подсветкой и отслеживания состояния зарядки с каждого порта в режиме реального времени.

Цена на зарядку RedMagic DAO 150W GaN составляет $199 (приблизительно 18,4 тысячи рублей) и она уже доступна на различных маркетплейсах, включая возможность доставки в Россию.