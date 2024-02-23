 

Врач-диетолог предупреждает о потенциальной опасности использования микроволновых печей

23.02.2024, 15:00, Разное
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Врач-диетолог Римма Мойсенко предупреждает о потенциальной опасности использования микроволновых печей для разогрева определенных продуктов, особенно тех, которые содержат жиры. В интервью радио Sputnik она отмечает, что СВЧ-излучение, используемое в микроволновках, способно изменить структуру жиров, делая их вредными для организма.

Мойсенко обращает внимание на то, что нагревание продуктов с высоким содержанием жиров может привести к химическим изменениям в составе жировых молекул под воздействием микроволн. Это особенно касается животных жиров, содержащихся в молочных продуктах, таких как молоко и молочная смесь для детей. По мнению специалиста, такие изменения могут спровоцировать образование трансжиров, что представляет определенные риски для здоровья.

Кроме того, Мойсенко предупреждает о возможных опасностях разогрева фастфуда в микроволновке. Она отмечает, что трансжиры, присутствующие в таких продуктах, могут претерпевать химические изменения при нагревании, вплоть до образования токсичных веществ.

Однако эксперт делает исключение для продуктов, бедных жирами, таких как углеводы, например, хлеб или крупы. Они, по ее мнению, могут безопасно разогреваться в микроволновой печи.

Таким образом, важно быть внимательными к выбору продуктов для разогрева в микроволновой печи, особенно в случае жировых и фастфуд продуктов, чтобы минимизировать потенциальные риски для здоровья.


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