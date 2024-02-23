Мнение: Сколько накручивают на молоко

«Пусть капиталист пишет на ценниках, сколько он накручивает на товар. Чтобы народ заходил в магазин и видел — молоко продаётся за 60 рублей, а купил его капиталист за 30 рублей». Такие предложения я регулярно читаю в комментариях.

Идея довольно наивна, хотя и менее вредна, чем классическое «отнять и поделить». Пожалуй, народу было бы даже полезно заглянуть под капот розничной торговли, ознакомиться со средними наценками на разные виды товаров. Увидеть, что на некоторые товары накручивают 5%, на другие — 200%, а кое-что магазины продают себе в убыток. Проблема, однако, в том, что определить накрутку на конкретную бутылку молока довольно сложно.

Немного грязной бухгалтерской прозы.

Магазин купил 100 бутылок молока по 30 рублей и 100 бутылок молока за 36 рублей. Сколько стоит одна бутылка? Или 30, или 36, или 33 рубля, смотря как считаем. А если осталось 20 бутылок из первой партии, 30 бутылок из второй, и мы докупили ещё 100 бутылок, и все по разной цене?

Магазин А купил молоко по 30 рублей на молокозаводе и потратил 3 рубля на доставку, а магазин Б купил молоко по 33 рубля, но молокозавод привёз молоко прямо в магазин. Что пишем на ценнике в магазине А: 30 рублей или 33 рубля?

Магазин купил за год 10’000 бутылок по 30 рублей, и поставщик начислил в конце года магазину бонусные баллы в размере 10% от объёма закупок. В январе магазин получил 800 бутылок бесплатно, за бонусные баллы. Что пишем на ценнике — ноль? Или 27 рублей (30 с учётом «скидки»)? Или 29 рублей, так как с Нового года отгрузочная цена немного выросла?

Продавцы отмечали 23 февраля — с праздником, кстати, дорогие друзья — и случайно уронили холодильник. Разбились 50 бутылок из 100, а замена стекла в холодильнике встала в 5000 рублей. Увеличиваем для оставшихся 50 бутылок закупочную цену вдвое? Или больше, чем вдвое, так как ремонт холодильника тоже нужно учесть?

Покупатель выпил бутылку купленного молока, закусывая рыбой и огурцом, после чего написал жалобу. Расходы на юристов составили 100 тысяч рублей. Должны ли мы включить их в цену молока? А если покупатель выпил молоко прямо в магазине и отказался платить — надо ли раскидывать цену выпитой бутылки по остальным?

Молокозавод привозит молоко с отсрочкой платежа. Цена определяется по объёму продаж: 40 рублей за бутылку, если продано меньше 1000 бутылок в месяц, и 30 рублей, если план выполнен. Идёт февраль, цену мы узнаем только в марте. Что ставить на ценник сейчас?

В 20 бутылках молоко скисло, срок годности истёк. Поступила новая партия в 100 бутылок. Увеличиваем стоимость молока из новой партии на вот эти 20 скисших? Если да, то учитываем там стоимость 20 пустых стеклянных бутылок, или нет? А если мы разрешаем продавцу-кассиру забирать деньги от сдачи бутылок себе в качестве прибавки к зарплате, тоже учитываем?

И так далее, и тому подобное — я только начал перечислять стандартные бухгалтерские вопросы, которые возникают при попытке учесть себестоимость. При этом, чтобы не утяжелять пост, я ничего не написал про налоги и амортизацию, например…

Если предоставить магазинам право считать себестоимость по своему усмотрению, получится огромный разброс: в зависимости от бухгалтерских решений, одно и то же молоко может «стоить» и 5 рублей за бутылку, и 55 рублей за бутылку, причём даже без злого умысла. Одни бухгалтеры подсчитают так, другие — иначе, и все будут по-своему правы.

Чтобы привести всё к единому знаменателю, придётся составить инструкцию на 50 страницах, а также оснастить каждую бутылку молока, каждый сникерс и даже каждую картофелину уникальным серийным номером, чтобы учитывать всё отдельно. Эти серийные номера надо будет вносить в государственную систему — типа той, через которую сейчас контролируют алкоголь. Также придётся запретить некоторые форматы сотрудничества магазинов с поставщиками, так как они будут безнадёжно ломать учёт.

Задача вполне решаемая: мне приходилось заниматься подобным на заводах, так как там действительно важно понимать, из чего складывается себестоимость, радиатора, шкафа или, например, колбасы. Если как следует поработать, если пойти на ряд компромиссов, учёт получится даже не запредельно дорогим. Удобно не будет — государство не умеет делать такие вещи удобно — но будет терпимо. Каждому небольшому магазину придётся нанять дополнительно половину бухгалтера, четверть программиста и одного работника торгового зала. Тогда любопытные покупатели будут видеть на ценниках неточную, малоинформативную, но более-менее реалистичную информацию о накрутках. Молоко из-за этого подорожает, но вряд ли сильнее, чем на 5-10 рублей за литр.

Уверен, что подорожание станет для борцов с капитализмом большим сюрпризом. В этом и заключается их главная проблема — они даже приблизительно не знают, как устроена реальная экономика, но вместо того, чтобы изучить хотя бы основы бухгалтерии, сразу выдвигают революционные идеи по улучшению всего и вся.

Советский Союз, кстати, страдал от проблемы себестоимости всё время своего существования. Советские экономисты были связаны идеологическими ограничениями, из-за чего цены устанавливались случайным образом, со страшными перекосами — например, истребитель Як-1 можно было купить за 100 литров мёда. Невозможность определить, какой завод приносит стране пользу, а какой только превращает хорошие материалы в ненужный хлам, стала одной из причин экономического краха СССР.