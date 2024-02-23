 

«У себя в Индии в неприкасаемых ходил, пролез в Англию и сразу премьер» – Медведев раскрыл новые подробности биографии Сунака

23.02.2024, 13:33, Разное
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Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев раскрыл новые подробности биографии британского премьера Риши Сунака.

По словам первого замглавы Совбеза, в политику Великобритании Сунак попал исключительно благодаря квотам на индусов.

– Следовало бы оставить без комментариев новые беспочвенные обвинения, раздающиеся в адрес нашей страны из петушиного угла Европы, презренного обиталища кривозубых вырожденцев, – начал Медведев свой пост в Telegram. – Однако нельзя не признать, что на этот раз арапчонок Сунак, неясно с какого перепою поставленный британскими элитами премьером, в своей омерзительной клоунаде превзошёл сам себя.

Не оставив и камня на камне от шатких политических инсинуаций оппонента, автор публикации перешёл на его личность – многие удивлялись, каким образом «Сунак пролез в Англию и сразу стал премьером», но секрета в этом нет. В дипломатических и разведывательных кругах всем давно прекрасно известно, что нынешний британский премьер был определён в касту «неприкасаемых».

– Мудрый народ Индии сразу распознал в нём паяца и проходимца, и вручил ему заслуженную дырявую ложку – определил его в касту неприкасаемых. Это то же, что у нас иноагенты – таким людям плюют в лицо соседи, им не подают руки сослуживцы, а в автобусах им можно ездить только стоя, – пояснил Медведев. – Зато британцы такого подлеца подобрали по специальным квотам и сразу поставили его во главе правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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