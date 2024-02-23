Медведков поделился своим мнением о ключевых вопросах, стоящих перед Россией

Советник Центра экспертизы по вопросам ВТО и главный переговорщик РФ при присоединении к ВТО Максим Медведков делится своим мнением о ключевых вопросах, стоящих перед Россией накануне 13-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Абу-Даби.

Министры из 164 стран-участниц соберутся на этом мероприятии, которое обладает особой важностью для России. После введения санкций, РФ в 2022–2023 годах обратилась к многосторонней торговой системе, рассчитывая на мировые рынки, контролируемые ВТО. Экспорт составляет значительную долю российского ВВП, поэтому доступ к внешним рынкам критически важен. Членство в ВТО имеет положительное влияние на различные сектора экономики, включая сельское хозяйство.

Министерская конференция ВТО рассмотрит вопросы, ключевые для российской экономики. Однако, ожидания относительно ее результатов встречают скепсис. Это связано с предстоящими выборами в некоторых странах, включая США и Индию, что может повлиять на принятие решений. Министерская конференция ВТО, собирающаяся раз в два года, является высшим органом организации. Принятие решений требует консенсуса, что представляет собой сложную задачу.

Основным документом конференции является министерская декларация, в которой фиксируются результаты работы ВТО за предыдущие два года и определяются задачи на следующий период.

Переговоры по декларации длительны и требуют учета интересов различных экономик.

Таким образом, 13-я Министерская конференция ВТО представляет важный этап для развития торговых отношений и определения будущих перспектив РФ в мировой экономике.