 

Частный космический аппарат из США впервые совершил посадку на Луну

23.02.2024, 11:20, Новости дня
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Беспилотный посадочный модуль миссии IM-1 под названием «Одиссей» (Odysseus), разработанный компанией Intuitive Machines, в 18:23 ET (02:23 мск) сел на поверхность Луны, сообщило американское космическое агентство NASA.

Старт «Одиссея» с Земли состоялся 15 февраля. Он был запущен при помощи ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На то, чтобы добраться до Луны, космическому аппарату понадобилось восемь дней.

Вскоре после посадки «Одиссея» центр управления полетом получил сигналы с поверхности Луны. Однако затем возникли неполадки со связью и только через два часа Intuitive Machines сообщила, что космический корабль «встал в вертикальное положение и начал отправлять данные».

«Одиссей» стал первым космическим аппаратом американского производства, высадившимся на Луне с 1972 года, когда там побывала миссия «Аполлон-17» с астронавтами.

Глава NASA Билл Нельсон назвал миссию «Одиссея» «триумфом для человечества».

– Сегодня впервые за полвека Америка вернулась на Луну, — сказал Нельсон, поздравляя компанию и NASA.

Американское космическое агентство стремится исследовать Луну с помощью роботов, разработанных частными подрядчиками, прежде чем отправлять туда астронавтов в рамках программы «Артемида».


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