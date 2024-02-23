«Огромное упущение» Запада — премьер Саксонии призвал к переговорам с Москвой

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Западу срочно нужны дипломатические усилия, чтобы убедить российского президента согласиться на прекращение огня, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Как отмечает N-TV, он в очередной раз призвал к скорейшим переговорам с Москвой для достижения мира на Украине. Кречмер уверен, что даже добиться их будет очень сложно, — однако не попытаться было бы «огромным упущением».



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Принесут ли дипломатические усилия мир на Украину? Премьер-министр Саксонии, очевидно, надеется на это, отмечает немецкий телеканал N-TV. «Нам срочно нужны дипломатические усилия, чтобы убедить российского президента согласиться на прекращение огня», — заявил Михаэль Кречмер, выступивший с очередным призывом к скорейшему проведению переговоров с Россией с целью положить конец боевым действиям на Украине.

По его мнению, для этого потребуются Китай, Индия и другие государства БРИКС. «А затем мы должны использовать это время, чтобы стать настолько сильными в военном отношении, чтобы нападение на Украину, страны Балтии и Европейский союз в будущем стало невозможным, потому что РФ должна будет ожидать серьёзных последствий в ответ», — добавил политик.

При этом Кречмер признал, что он не уверен в готовности Владимира Путина к переговорам и считает, что добиться их будет очень сложно. Однако не попытаться было бы «огромным упущением», подчеркнул он.

В Киеве советник Зеленского Михаил Подоляк повторил официальную линию: «Никакие переговоры невозможны» до тех пор, пока Москва не выведет своих солдат. Дипломат ЕС подтвердил, что «этот вопрос не стоит на повестке дня. Переговоры могут состояться только в том случае, если Украина будет иметь сильную позицию». Но на данный момент она далека от этого.

«Россия начинает верить, что может победить, — отмечает аналитик из Центра восточных исследований в Варшаве Марек Мендишак. — Эта уверенность в победе подпитывается снижением военной поддержки со стороны Запада и политической ситуацией в США в преддверии выборов».

Вашингтон также не ожидает решения проблемы путём переговоров в ближайшем будущем. «Я не думаю, что Путин сделает значительный шаг к миру, пока не станут известны результаты наших выборов», — заявил в начале декабря высокопоставленный представитель США, не пожелавший называть своего имени, в связи с президентскими выборами в ноябре.

По словам Кречмера, он рад большей открытости в обсуждениях возможного прекращения украинского конфликта в Германии. В светофорную коалицию входят партии, которые раньше считались партиями мира. Однако теперь они оскорбляют таких людей, как он сам или те, кто выступает против поставок оружия и за дипломатические отношения.