 

«Огромное упущение» Запада — премьер Саксонии призвал к переговорам с Москвой

23.02.2024, 10:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Западу срочно нужны дипломатические усилия, чтобы убедить российского президента согласиться на прекращение огня, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Как отмечает N-TV, он в очередной раз призвал к скорейшим переговорам с Москвой для достижения мира на Украине. Кречмер уверен, что даже добиться их будет очень сложно, — однако не попытаться было бы «огромным упущением».


АР

Принесут ли дипломатические усилия мир на Украину? Премьер-министр Саксонии, очевидно, надеется на это, отмечает немецкий телеканал N-TV. «Нам срочно нужны дипломатические усилия, чтобы убедить российского президента согласиться на прекращение огня», — заявил Михаэль Кречмер, выступивший с очередным призывом к скорейшему проведению переговоров с Россией с целью положить конец боевым действиям на Украине.

По его мнению, для этого потребуются Китай, Индия и другие государства БРИКС. «А затем мы должны использовать это время, чтобы стать настолько сильными в военном отношении, чтобы нападение на Украину, страны Балтии и Европейский союз в будущем стало невозможным, потому что РФ должна будет ожидать серьёзных последствий в ответ», — добавил политик.

При этом Кречмер признал, что он не уверен в готовности Владимира Путина к переговорам и считает, что добиться их будет очень сложно. Однако не попытаться было бы «огромным упущением», подчеркнул он.

В Киеве советник Зеленского Михаил Подоляк повторил официальную линию: «Никакие переговоры невозможны» до тех пор, пока Москва не выведет своих солдат. Дипломат ЕС подтвердил, что «этот вопрос не стоит на повестке дня. Переговоры могут состояться только в том случае, если Украина будет иметь сильную позицию». Но на данный момент она далека от этого.

«Россия начинает верить, что может победить, — отмечает аналитик из Центра восточных исследований в Варшаве Марек Мендишак. — Эта уверенность в победе подпитывается снижением военной поддержки со стороны Запада и политической ситуацией в США в преддверии выборов».

Вашингтон также не ожидает решения проблемы путём переговоров в ближайшем будущем. «Я не думаю, что Путин сделает значительный шаг к миру, пока не станут известны результаты наших выборов», — заявил в начале декабря высокопоставленный представитель США, не пожелавший называть своего имени, в связи с президентскими выборами в ноябре.

По словам Кречмера, он рад большей открытости в обсуждениях возможного прекращения украинского конфликта в Германии. В светофорную коалицию входят партии, которые раньше считались партиями мира. Однако теперь они оскорбляют таких людей, как он сам или те, кто выступает против поставок оружия и за дипломатические отношения.


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