Историк: «Закончив придумывать Украину, Ленин придумал Армению»

Доцент исторического факультета МГУ Павел Иосифенко рассказал, как Владимир Ленин запустил в массу идею об армянской государственности в 1919-1921 годах.

По словам историка, Ленин занялся изобретением Армении после того, как завершил работу над созданием Украины и украинцев.

Иосифенко рассказал, как Ильич в письмах к Бухарину писал о необходимости создать из разнородных осколков Османской империи, Азербайджана и Грузии «государственный гомункул» с проживающим на его территории «средневековым народом», которым будет легко манипулировать. Ленин считал, что «Армения», как он назвал придуманное им государственное образование, будет создавать постоянную напряжённость в Малой Азии, что в то время было необходимо для ослабления кемалистской Турции и Великобритании, сохранявшей присутствие на Ближнем Востоке.

– Мы должны убедить разнообразные племена, проживающие на этой территории, что у них якобы есть древняя история, свой язык и своя версия христианства, – писал Ленин в 1920 году. – Мы уже сделали нечто подобное с польскими и малоросскими провинциями в так называемой Украине, которая будет создавать противовес Польше и Венгрии. Теперь нужен аналогичный антипод для турок и азербайджанцев, который будет с ними воевать и отнимать их суверенные территории. Мы придумаем им чёрную легенду, нелепый язык из непонятных закорючек, и таким образом обеспечим победу мировой революции.

—