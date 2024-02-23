Джо Байден встретился с семьей Навального в Калифорнии и пообещал ввести санкции против Путина

Президент США Джо Байден встретился с женой и дочерью покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального, сообщил Белый дом, поскольку президент готовится ввести дополнительные санкции против России.

После встречи Байден заявил, что под санкции попадет и сам президент России Владимир Путин.

– Я имел честь встретиться с его женой и дочерью, и, чтобы констатировать очевидное, он был человеком невероятной смелости, — заявил Байден. – Завтра мы собираемся объявить о санкциях против Путина, который несет ответственность за его смерть.

Байден сказал, что по итогам встречи стало ясно, что жена Навального «продолжит борьбу».

– Мы не собираемся сдаваться, — сказал он.

Встреча произошла в Калифорнии, куда Байден приехал с целью сбора средств на политические цели. Даша Навальная, дочь Навального, учится в Стэнфордском университете.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден «выразил восхищение необыкновенным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией, а также свободной и демократической Россией, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем».

Байден «подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжаться через людей по всей России и во всем мире, оплакивающих его утрату и борющихся за свободу, демократию и права человека».

Встреча с Юлией и Дашей Навальными состоялась за день до ожидаемого нового раунда санкций США в отношении России, отчасти из-за смерти Навального.

Байден на своей встрече «подтвердил, что его администрация объявит завтра о новых крупных санкциях против России в ответ на смерть Алексея, российские репрессии и агрессию, а также ее жестокую и незаконную войну (специальную военную операцию – так это требуют называть власти России) на Украине».

По словам представителя Минфина, администрация Байдена в пятницу введет новые санкции в отношении более чем 500 объектов в ответ на смерть Навального и накануне двухлетней войны России на Украине.

По словам высокопоставленного американского чиновника, официальные лица США работали над новым пакетом санкций в отношении России накануне смерти лидера оппозиции и дополнили его после его кончины. Агентство Reuters первым сообщило о количестве объектов, подлежащих санкциям.

Смерть Навального, о которой объявила в прошлую пятницу российская пенитенциарная служба, вызвала возмущение международного сообщества в отношении Путина. Навальный — последний из серии критиков Путина, погибших при загадочных обстоятельствах.

Вскоре после того, как стало известно о смерти Навального, Байден возложил вину прямо на Путина.

– Дело в том, что Путин несет ответственность, независимо от того, приказал ли он это сделать или он несет ответственность за обстоятельства, в которые он поставил этого человека, — заявил Байден журналистам в понедельник. – И он… это отражение того, кем он является. И это просто невозможно терпеть.

Байден также резко раскритиковал реакцию на смерть Навального со стороны его вероятного соперника в 2024 году, бывшего президента Дональда Трампа. В своем первом публичном комментарии по поводу смерти Навального Трамп разместил в социальных сетях сообщение, в котором сравнил свои собственные проблемы с законом с тем, с чем столкнулся Навальный. Трамп не упомянул Путина в своем послании и недавно заявил, что будет поощрять Россию добиваться своего со странами-членами НАТО, которые не выполняют обязательства по финансированию.

– Он сравнивает себя с Навальным и говорит, что, поскольку наша страна стала коммунистической страной, его преследовали, так же, как преследовали Навального, — сказал Байден во время сбора средств в среду в связи с комментариями Трампа. – Откуда, черт возьми, это взялось?

На том же мероприятии по сбору средств Байден назвал Путина «сумасшедшим сукой». В Кремле, в свою очередь, заявили, что комментарии Байдена являются «огромным позором» для США.

Напомним, 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в ИК-3 «Полярный волк». По данным ведомства, он почувствовал себя плохо на прогулке и потерял сознание, а прибывшей бригаде скорой помощи не удалось его спасти. Мать политика Людмила сообщила, 21 февраля, следователи отвезли ее в морг Салехарда и показали тело сына. По ее словам, в тот же день она подписала медицинское свидетельство о смерти, но тело ей не выдали, потребовав похоронить его тайно.