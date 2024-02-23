Верховный комиссар по правам человека призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины

Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину повлекло за собой ужасающие человеческие жертвы и причинило огромные страдания миллионам мирных жителей, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

– Полномасштабное вооруженное нападение России на Украину, которому будет вот уже третий год, и при этом ему не видно конца, продолжает приводить к серьезным и широкомасштабным нарушениям прав человека и разрушать жизни, – сказал он.

В своем последнем отчете Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) подтвердила, что с 24 февраля 2022 года конфликт унес жизни 10 582 мирных жителей, 19 875 человек получили ранения, причем реальные цифры, вероятно, значительно выше.

Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, тысячи потеряли дома, сотни медицинских и образовательных учреждений были повреждены или разрушены, что существенно ограничило возможность людей использовать свое право на здоровье и образование.

– Долгосрочное воздействие этой войны (в России ее требуют называть «специальная военная операция») в Украине будет ощущаться на протяжении поколений, – сказал Тюрк.

В этом месяце исполняется не только два года со дня полномасштабного вооруженного нападения России, но и 10 лет с тех пор, как она незаконно аннексировала Украинскую Автономную Республику Крым и город Севастополь, напомнил Верховный комиссар.

С 24 февраля 2022 года и без того тяжелая ситуация с правами человека в оккупированном Крыму ухудшилась из-за репрессий против тех, кто критикует оккупацию. На следующей неделе Управление ООН по правам человека опубликует доклад о десятилетней российской оккупации.

За последние два года Управление ООН по правам человека задокументировало множество случаев пыток, жестокого обращения и произвольного задержания гражданских лиц со стороны российских вооруженных сил. На оккупированной территории также были зарегистрированы массовые казни, насильственные исчезновения и подавление права на свободу выражения мнений и собраний.

Кроме того, в ходе интервью ММПЧУ с более чем 550 бывшими украинскими военнопленными и гражданскими задержанными выяснилось, что российские вооруженные силы совершали серьезные нарушения международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, включая казни без надлежащего судебного разбирательства и пытки.

– Продолжающееся российское нападение не освобождает украинские силы от их собственных обязательств соблюдать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право, – заявил Тюрк.

За последние два года Управление задокументировало ряд нарушений, совершенных украинскими военными и силами безопасности, хотя и не столь масштабных, как нарушения, совершенные российскими силами. Тюрк сообщил, что Управление ООН по правам человека постоянно взаимодействует с украинскими властями для решения этих проблем.

Верховный комиссар призвал провести тщательное и независимое расследовать всех нарушений прав человека и международного гуманитарного права, а также обеспечить привлечение к ответственности виновных и возмещение ущерба жертвам.

Он также повторил свой призыв к Российской Федерации немедленно прекратить войну – в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права и Устава ООН, и подчеркнул необходимость достижения мира.