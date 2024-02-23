Пропутинское мнение: О смерти на взлёте… Юля Навальная — всё?



Фото © АР

В это, конечно, сложно поверить. Слишком быстро, слишком рано ©

А с другой стороны если посмотреть, то всё и закономерно. Её к такому никто не готовил. Обычная #женщина, мать детей, хозяйка дома. Максимум участия в «политической борьбе» — позинг на фоточках в качестве жены #политика. И тут вдруг разом, с головой в эту булькающую клоаку под названием «современная российская оппозиция», где каких только мерзостей не происходило. И в «большую игру» с высокими ставками — тоже, как в омут, бу-бух!

Немудрено, что всё закончилось именно так.

Кучей непоправимых ошибок.

Ещё не успело остыть тело осужденного за экстремизм оппозиционера Алексея Навального, внезапно скончавшегося на прогулке в ИК-3 в Харпе, ЯНАО, ещё не свыклись с этой утратой ни соратники, ни противники, как на авансцену в Мюнхене вышла Юля Навальная. С политической речью и заявкой на роль нового лидера оппозиции, подхватившего знамя, выпавшее из рук павшего борца.

Да, дебют получился так себе. Улыбка подпортила имидж «скорбящей вдовы», а полуторагодичной давности фотосессия в Юрмале со спонсором, беглецом в Лондон Евгением Чичваркиным, добила этот образ окончательно. Однако тут при некоторых усилиях всё можно было бы исправить.

Но следующая политическая ошибка стала и правда смерти подобной.

Юля Навальная вместе с дочерью Дарьей первым делом отправилась в Штаты. Или, точнее говоря, её отправили — тут вряд ли у #женщины было много выбора. Тем более, что не нам экскурсию полетела, а на встречу с одним из самых влиятельных (по должности) людей мира.

Президент #США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с вдовой Алексея Навального Юлией и их дочерью Дарьей, чтобы выразить им соболезнования, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент выразил свое восхищение необычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем. Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжено людьми по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека», — говорится в сообщении Вашингтонской администрации. Джо #Байден также подтвердил, что завтра Вашингтон объявит о новых крупных санкциях против России в ответ на «мученическую» смерть Алексея Навального.

И, собственно, это всё ставит крест на политических амбициях Юли Навальной. Для миллионов россиян, живущих сейчас в России такая встреча — знак #измены и предательства. Маркер «вашингтонской марионетки». #Россия простила бы многое, но не это. По сути, Юлю Навальную настигла политическая #смерть ещё на взлёте.

Сама виновата?

Или — подставили?

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