Мнение: О британских долбодятлах… Как можно быть настолько тупыми?

Не поручусь за точность, но, кажется, английский писатель Оскар Уайльд сокрушался: «Как много людей остроумных, как мало — просто умных». Вот этот унылый британский сэр на заглавном фото — совершенно точно не очень умён, если не сказать больше. На лацкане пиджака у него — знак «непоколебимой» поддержки Украины, а на заднем плане — фотография с единственного значимого события в его жизни. Встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Но неумён он не из-за демонстрации urbi et orbi столь вопиющего диссонанса.

Экс-генсек #НАТО Джордж Робертсон как истинный представитель британской элиты войдёт в историю тем, что проср@л уникальный исторический шанс. Из-за чисто британскому снобизма.

«[Владимир] Путин, с которым я тогда встречался, вёл хорошие дела и создавал совет #Россия-НАТО… Он поначалу очень хотел сотрудничать с #НАТО… Я вспоминаю свою вторую встречу с Путиным, когда он напрямую спросил: когда вы собираетесь пригласить Россию в НАТО? На что я ответил: «Мы специально не приглашаем страны вступить в НАТО, они сами подают заявки». А он сказал: «Ну что ж, мы не будем становиться в очередь со всякими странами, которые не имеют значения». Он хотел, чтобы ему самому сделали предложение, потому что, на мой взгляд, он всегда считал, а теперь тем более считает, что #Россия — великая держава на мировой арене и заслуживает [такого же] уважения, которым пользовался Советский Союз».

Блин! Да любой нормальный политик ухватился бы всеми фибрами за историческую возможность взять полностью под контроль своего давнего геополитического противника! И только спросил бы:

— Владимир Владимирович, Вам как приятнее было бы получить это приглашение — на гербовой или на мелованной? А хотите, высечем его на гранитных скрижалях?

Короче, #Кремль приглашения вступить в Альянс так и не дождался, хотя на рубеже веков из кожи вон лез, чтобы стать частью этого блока. И постепенно расхотел присоединяться к этой истории, увидев «гуманитарные бомбардировки» Сербии, вторжение в Афганистан, войну в Ираке, Ну и неуважение сыграло свою роль.

А теперь РФ и #НАТО сошлись в смертельной схватке, жертвами которой стали уже сотни тысяч украинцев. Хотя могли бы спокойно пить «Баварское» в Брюсселе в перерыве между сессиями. Ну не тупари ли те, благодаря которым этого так и не случилось?

Но как же их допускали к управлению государством?

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