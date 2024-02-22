Мнение: О подлом и вероломном предательстве… Такое не забывается и не прощается?

Уж десять лет прошло, а многое помнится, как вчера. И, наверное, никакие прожитые годы, никакие события не смогут ни прогнать из памяти тот февральский эпизод, ни заставить примириться с ним. Однажды нанесённая рана всё ещё саднит и местами кровоточит.

Хотя некоторые скажут: ну и что тут такого? Бывает, забудь. Было, да быльём поросло. Сейчас другие проблемы острее и больнее.

Но вытекают-то все они из того давнего февральского предательства!

Десять лет назад тогдашний украинский президент Виктор Янукович признал своё поражение перед Майданом и согласился «откатить» конституцию страны ещё на 10 лет назад, в 2004 год, а также пообещал назначить досрочные президентские выборы уже через полгода. Но и оппозиция в лице Асения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока тоже ему многое пообещала. Причём под гарантии европейских партнёров — Германии, Польши и Франции.

К слову, сами «Соглашения 21 февраля» во многом были заключены благодаря посредничеству России, принуждавшей Виктора Януковича пойти на компромисс, чтобы не потерять страну.Но подпись под ними спецпредставитель президента РФ Валерий Лукин в итоге ставить отказался, поскольку в нём не был прописан механизм ответственности каждой стороны за свои обязательства. Эта безответственность сыграла в дальнейшем свою роковую роль. А вот роль Москву во всём этом тогда все стороны оценили как весьма конструктивную.

Свою часть соглашений Виктор Янукович выполнил. Силовики покинули центр Киева. И в тот же час февральское соглашение стало пустой бумажкой. Представители запрещённого в РФ «Правого сектора» заявили, что выполнять его отказываются: мол, это «очередное замыливание глаз». Либо немедленная отставка Януковича, либо штурм Администрации президента, пригрозили правосеки.

В ночь с 21 на 22 февраля Виктор Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье. Участники так называемой самообороны Майдана в ночь на 22 февраля заняли здания Верховной Рады, Администрации президента, здания Кабмина и Министерства внутренних дел. Руководил ими комендант Майдана и будущий спикер Верховной Рады Андрей Парубий. То есть, уже ночью оппозиционеры полностью контролировали весь правительственный квартал.

А наутро начался госпереворот. Не дожидаясь всех сроков, предусмотренных соглашением с оппозицией, Верховная рада назвала Виктора Януковича «самоустранившимся» и де-факто свергла его с поста президента. Причём боевики сил самообороны Майдана почти что пинками загоняли депутатов, ещё хранивших относительную лояльность Виктору Януковичу, в зал для голосования и следили с балкона, чтобы те нажимали кнопки «правильно». А Соединённые Штаты назвали всё это «незначительными процедурными нарушениями». А европейские гаранты «Соглашений 21 февраля» самоустранились от контроля за их исполнением.

Впоследствии Виктор Янукович признает: «Меня кинули как лоха». По его словам, он много раз обращался к представителям #ЕС, надеясь получить ответ на вопрос: «как они 21 числа подписали соглашение со мной, мирное соглашение, и 21 числа уже вооружённые молодчики захватили Администрацию президента, Кабинет министров, Верховную Раду Украины, а на следующий день европейские страны одобрили…». Но не было ни полслова в ответ. Его разом списали со счетов.

Виктор Янукович, пытаясь организовать хоть какой-то отпор, помчался из Киева в Харьков. Но и там не выгорело: «свои» его тоже предали. И тогда он, петляя, как заяц, побежал в Россию. Ну хоть Владимир Путин его не бросил на произвол судьбы, отправив армейский спецназ для обеспечения эвакуации низложенного президента Украины.

Так закончилась #история некрасивая. И началась — кровавая. Забурлил #Крым. Заволновался Восток. Закипели страсти даже в Одессе. #Украина в одночасье оказалась на грани гражданской войны. И далее, шаг за шагом, протянулась цепочка драматичных последствий в день сегодняшний. Большой кровью заплатили украинцы за торопливость «победителей Майдана». И сейчас тоже платят по кармическим счетам за то давнишнее предательство.

Но об этом уже лучше — отдельно.

А может, украинцам надо было всего лишь сдержать своё слово — и выполнить Соглашения 21 февраля, выполнить Минские договорённости, выполнить прочие свои обещания.

И не было бы тогда никакой СВО и всего прочего, что она принесла обеим нашим странам?

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