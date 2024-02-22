Мнение: Закрытые дела по допингу, допуск россиян в Париж и Олимпиада на стероидах

1. Даже в неблагоприятных для наших спортсменов условиях, при полной ангажированности, антироссийской позиции ВАДА, половину открытых дел по допингу пришлось закрыть, а какие-то санкции удалось притянуть лишь по трети дел (ссылка):



409 дел против россиян из базы информатора WADA Родченкова закрыли без санкций. <…>

Согласно данным конфиденциального отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA), составленного в ноябре 2023 года, были зарегистрированы 834 возможных случая нарушения. При этом 409 дел были закрыты без каких-либо санкций. Отмечается, что по 145 случаям расследование продолжается. Еще по 280 делам приняты решения о наказании.

Вместе с тем, я всё ещё настроен скептически по отношению к нашим спортсменам в целом. Они получают бюджетные деньги, чтобы представлять Россию, но при этом массово ставят личные спортивные успехи выше интересов своей страны, а также массово переходят на сторону США. Да, есть «патриотические» спортсмены, которые заседают в разных комитетах. Но когда я читаю идеи, которые эти спортсмены там продвигают, я иногда думаю, что уж лучше бы эти «патриоты» тоже уехали в Америку…

2. Комментарий Дмитрия Медведева по поводу возможного участия или неучастия наших спортсменов на Олимпиаде в Париже (ссылка):

Дмитрий Медведев заявил, что ему не хочется смотреть Игры в Париже, в том числе выступления допущенных в нейтральном статусе российских спортсменов, «которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что предстоящая Олимпиада в Париже будет очень печальной из-за того, что ее пропустит большинство российских спортсменов.

По словам Медведева, ему очень жаль российских спортсменов. «Они всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили. И это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

МОК в декабре заявил, что на Играх сможет выступить очень ограниченное количество российских спортсменов в нейтральном статусе. Среди условий допуска — отсутствие поддержки военной операции на Украине и контрактов с армией и спецслужбами. Спортсменам также предстоит повторная проверка на соответствие этим критериям.

3. В самих США тем временем запускают важный исследовательский проект – соревнования, на которых допинг разрешён (ссылка):



Американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщает New York Post.

Тиль профинансирует турнир, на котором атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. Ожидается, что в соревнования будут включены пять видов спорта — плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

Доктор Арон Д’Суза, изучающий медикаментозное расширение человеческих возможностей, рассказал, что 900 спортсменов выразили заинтересованность в участии в турнире. «Люди должны иметь возможность делать выбор относительно своего тела, и никто — будь то спортивная федерация или правительство — не должен указывать им, что с этим делать», — отметил он. Специалист добавил, что соревнования помогут научным исследованиям о продолжительности жизни и здоровом старении.

Вот это очень правильное дело. Смотреть бы я это не стал, но билет бы купил. Эти смельчаки двигают вперёд науку, медицинские эксперименты такого рода надо поощрять.