В рамках санкций из юникода уберут кириллицу

После того как множество онлайн-платформ удалили русский язык в знак протеста против действий России на внешнеполитической арене, международная организация по стандартизации и «Консорциум Юникода» решили пойти дальше и удалить кириллические символы из универсального стандарта кодирования символов.

Обновлённый стандарт без кириллицы вступит в силу с 2025 года, причём следовать ему будут обязаны все крупные IT-корпорации, включая Microsoft, Google и Apple. Альтернатива – только выход из консорциума, на что вряд ли кто-нибудь согласится, считают эксперты.

– Мы долго обдумывали это решение и я могу сказать лишь одно, пусть это будет даже несколько эмоционально… Русские доигрались. Мы отменяем их язык, мы отменяем их буквы, мы отменили Россию. Такой страны фактически больше нет на карте мира, – сказала руководитель организации Саманта Джоуи.

Решение считается окончательным, хотя его и пытаются опротестовать ряд государств, включая Таиланд – его письменность тоже исключили в новом стандарте по неизвестным причинам. В консорциуме в свою очередь советуют недовольным «переходить на международно признанную письменность».

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