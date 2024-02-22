 

Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite

22.02.2024, 19:29, Новости дня
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Концерты в компьютерных играх, кажется, больше не являются чем-то из области фантастики. Пару лет назад онлайн-симулятор выживания Fortnite, созданный компанией Epic Games, придумал интересный формат мероприятий внутри игры. Разработчики решили проводить в ней концерты знаменитых музыкантов.

Многие представители шоу-бизнеса посчитали идею создателей Fortnite интересной. Первым исполнителем, который согласился на участие в виртуальном концерте, стал американский диджей Marshmello. На сете музыканта отметилось более 10 миллионов пользователей игры. Разработчики посчитали, что придуманный ими формат публике очень интересен.

Вслед за продюсером в жанре электронной музыки создатели Fortnite пригласили Трэвиса Скотта, Ариану Гранде и других представителей шоу-бизнеса. В 2022 году ходили слухи, что концерт в метавселенной устроит и Леди Гага, однако официально эта информация подтвердилась лишь сейчас.

Фото: Javier Rojas/Prensa / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Журналисты издания SRSLY, говоря о грядущем выступлении артистки, сообщили, что буквально несколько лет назад Леди Гага даже не знала о существовании вселенной Fortnite. Американская певица спрашивала тогда поклонников, что это вообще за игра.

И вот спустя каких-то четыре с половиной года певица нашла свой старый пост и под ним анонсировала предстоящий концерт. На данный момент известно, что Леди Гага выступит в Fortnite сегодня, 22 февраля.


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