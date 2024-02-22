Скандалы: Особой важности и срочности

Начальник московского метро спорит за 120 млн в петербургском суде

Приморский районный суд 22 февраля может вернуть начальнику московской подземки право побороться за 120 млн. Ранее их в первой инстанции отсудил бывший петербургский муниципальный депутат, но, судя по напору, праздновать победу ему пока рано.

Дело, судя по базе суда, тянется с середины 2022 года, когда Сергей Тепляков подал иск о взыскании долга к Виктору Козловскому, главе ГУП «Московский метрополитен». А сама история — гораздо дольше. Истец рассказал следующую фабулу: в конце 2011 года он предоставил ответчику заём на 32,5 млн рублей для погашения его поручительских обязательств перед третьим лицом. Сюжет чуть сложнее, но вдаваться в эти перекрестные и цессионные тонкости спустя 12 лет смысла нет.

Срок возврата займа истек аккурат под бой курантов перед наступлением 2021 года. Истец подождал и насчитал с 30 декабря 2011 года до 6 декабря 2022-го аж 56,6 млн рублей набежавших процентов за пользование чужими денежными средствами (16% годовых). Плюс пени за 2021–2022 годы в размере еще 32,5 млн рублей. Все это и вписал в исковое.

Рассмотрение тянулось, заседания откладывались — то из-за болезни судьи, то по иным причинам. Но в августе 2023 года Приморский районный суд посмотрел на договор займа, на платежные поручения, которые подтверждают, что Тепляков в 2011–2012 годах деньги и правда перевел, на арифметику процентов и неустойки — и со всем согласился. «Взыскать с Козловского Виктора Николаевича в пользу Теплякова Сергея Витальевича… всего 121 663 458 (Сто двадцать один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи четыреста пятьдесят восемь) рублей 35 копеек», — написала судья Карпенкова.

Само по себе это дело ничем не выделялось бы, если бы не фигура ответчика. Виктор Козловский — начальник главной подземки страны с оборотом под 170 млрд рублей, которую регулярно ставят в пример Петербургу. Заместителем руководителя он был с 2014 года, а в 2017-м Сергей Собянин назначил его главой метро. Но вообще-то Козловский — выходец из структур РЖД и в незабвенных 2010–2011 годах работал в Федеральной пассажирской компании, на Калининградской железной дороге и в Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД».

Параллельно он был также владельцем четверти петербургского ООО «Невская транспортная компания» (НТК) с профилем «деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки». Судя по СПАРК, аналогичной долей в ней владел и Сергей Тепляков, который был еще и муниципальным депутатом МО «Петро-Славянка». Но оба вскоре вышли из НТК, и дальше у каждого был свой путь: у Козловского — на транспортный олимп Москвы, у Теплякова — в компанию «Нерудинвест». НТК была ликвидирована в 2018-м.

По решению суда о взыскании 30 ноября выдан исполнительный лист, то есть приставы занимаются тем, чтобы получить 122 млн рублей от руководителя московского метро. Судя по картотеке, производство — в Главном межрегиональном специализированном управлении Федеральной службы судебных приставов. Это особое подразделение, созданное год назад. Оно было придумано для особых категорий — «социально значимые судебные решения в пользу незащищенных категорий населения», платежи в бюджет и задолженности выше 100 млн рублей, а также все связанное с обращением в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. «К компетенции сотрудников специализированного территориального органа отнесены категории исполнительных документов в отношении должников-организаций, относящихся к отраслям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, а также производящих товары или услуги для удовлетворения военных потребностей государства», — добавляли в ведомстве, рассказывая о создании структуры.

Однако Козловский подал ходатайство о «восстановлении процессуальных сроков». Проще говоря, время для того, чтобы подать апелляцию на решение первой инстанции, ушло, и теперь должник хочет обнулить счетчик и запустить его снова. Обычно в качестве аргумента приводят тот факт, что человек просто не был в курсе о заседании, но это надо доказать, ведь районный суд ранее написал четко: «Надлежаще извещенный судом о времени и месте рассмотрения дела ответчик в судебном заседании участия не принимал».

Здесь есть интересный момент. Как сообщили «Фонтанке» в Объединенной пресс-службе судов города, ходатайство о восстановлении сроков подачи апелляционной жалобы должен рассматривать тот же судья, который принимал решение, если, конечно, он не в отставке или декрете. Карпенкова, которая и присудила 122 млн в пользу Теплякова, сейчас в отпуске, но ждать ее не стали: ходатайство о восстановлении сроков подали 12 февраля и тут ж написали заявление на имя председателя суда об ускорении производства, дело же не терпит отлагательства. И оно было удовлетворено со сроком рассмотрения до 22 февраля, так что в карточке дела появился другой судья — Каменков, который должен подхватить знамя из рук отпускного коллеги.

После того как «Фонтанка» начала задавать вопросы, карточка снова поменялась — туда вернулась изначальная судья Карпенкова. Впрочем, в пресс-службе отметили, что это вряд ли грозит ей прерыванием отпуска и процесс замены фамилий связан с «внутренними базами».

«Фонтанка» не смогла дозвониться до Виктора Козловского по известному телефону, который знают и сервисы распознавания номеров. Сообщения в мессенджерах остались не прочитаны, на СМС ответа тоже не пришло.

Николай Кудин, Надежда Мазакина

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”