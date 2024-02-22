США представили систему управления ВС на основе ИИ

Созданная в Соединенных Штатах система управления и командования вооруженными силами, базирующаяся на искусственном интеллекте, была представлена замглавой Пентагона Кэтлин Хикс, на симпозиуме, посвященном вопросам военного применения ИИ, по информации ТАСС.

Хикс подчеркнула, что интеграция ИИ в деятельность Пентагона укрепляет оборонный потенциал страны, однако США не нацеливаются на гонку вооружений в области искусственного интеллекта. Она также выделила важность инвестиций Пентагона в проекты по обработке больших объемов данных, развитию ИИ, облачным технологиям и другим подобным направлениям.

Ранее Хикс также заявляла о мерах по противодействию деятельности РФ в области GPS.

Высокопоставленный военный чиновник отметила, что космос играет ключевую роль в военных операциях, и что американский образ жизни и методы ведения войны зависят от превосходства в космической сфере. Она также подчеркнула стремление Москвы и Пекина превратить космос в арену военных действий.