Мнение: Зачем США массово завозят мигрантов

Дедушка Байден регулярно здоровается с пустотой, пожимая руку невидимым собеседникам. Это типичная старческая деменция, однако американцы шутят, что президент разговаривает с теми самыми мертвецами, которые голосуют за него на выборах:

— Мой дедушка проголосовал за демократов. Пока он был жив, он себе подобного не позволял.

И действительно: подобно нашему Чичикову, скупавшему мёртвые души у помещиков, американские демократы традиционно записывают покойников в избиратели, заставляя тем самым кладбища поддерживать Демпартию США.

Также демократы контролируют избиркомы, что позволяет им пририсовывать себе дополнительные проценты. Кроме того, значительный объём голосов они выцеживают из удалённого голосования: почта фактически подчинена демократам, так что они могут как вбрасывать фальшивые бюллетени за Байдена, так и сортировать корреспонденцию, выкидывая на помойку письма за Трампа.

Но всё же привлечь на свою сторону достаточно мертвецов и почтальонов демократы уже не могут. Глубинное государство надоело американцам до такой степени, что они готовы проголосовать хоть за Дональда Трампа, хоть за Дональда Дака, лишь бы сменить откровенно враждебную им власть на какую-нибудь ещё. Судя по тону независимых от властей СМИ, если завтра крещёный мормонами Гитлер восстанет из могилы, то даже его средний избиратель предпочтёт Джо Байдену и демократам.

В этой непростой ситуации глубинариям могут помочь мигранты, которых они массово, открыто, с полным пренебрежением к настроениям американского народа завозят в США через мексиканскую границу.

Согласно распространённому заблуждению, прорывающиеся сейчас в Техас мигранты — это стратегический проект, часть знаменитого плана «Великое замещение», в ходе которого белое население Запада должно быть замещено неграми, арабами и прочими народами, исторически проживающими в Африке и на Ближнем Востоке. Суть плана заключается в том, чтобы сделать население США, Франции, Германии и так далее удобным для управления элитами — как в пророческом романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Сейчас белое население неудобно, так как генерирует слишком много претендентов на власть: белые получают хорошее образование, делают карьеру, напряжённо работают, создают успешные бизнесы и поднимают на социальных лифтах своих детей. Из-за этого западным элитам некомфортно: так называемая гипоэлита, выходцы из успешных белых и азиатских семей, готова драться с элитой за места на вершине социального баобаба.

Замещение белых на африканцев и замена традиционных ценностей на красно-радужные решает проблему. Широкие народные массы люмпенизируются, получают хлеб и зрелища, спокойно деградируют в собственном соку, приобретают менталитет ведра с крабами, агрессинвый к «выскочкам», которым «больше всех надо». Крепкие разнополые семьи старого образца становятся экзотикой. Вместо того, чтобы ехать на социальном лифте наверх, типичный «разнообразный» гражданин рисует на этом лифте матерное граффити, после чего садится садится под пальму и расслабленно закуривает травку. Упорный труд, накопление и преемственность поколений становятся уделом единичных маргиналов, которые не опасны, так как элита может их безболезненно переварить.

Всё это известные и даже очевидные в 2024 году соображения. Напомню, что совсем недавно США были на 90% белой страной, тогда как сейчас уже 50% детей в роддомах имеют небелый цвет. Трансформеры в школах, инцелы и снежинки, прочие язвы современного Запада также говорят сами за себя. Характерный штрих: Википедия, один из главных рупоров повесточки, яростно нападает на теорию «Великого замещения». Википедия называет её «белонационалистической ультраправой теорией заговора», но робкие википедисты не рискуют даже внятно изложить суть теории, так как она слишком уж явно подтверждается неопровержимыми фактами (ссылка).

Так вот, согласно известному заблуждению, завоз мигрантов в США через Мексику — это часть «Великого замещения». Согласно другому заблуждению, это работа на будущее — дескать, через много лет нелегальные мигранты получат гражданство, их дети также станут гражданами, и вся эта орава будет голосовать за демократов.

На самом деле, оба этих соображения вторичны. Глубинное государство переживает кризис, оно уже потеряло способность планировать на десятилетия вперёд. Конечно, небелые мигранты для Демпартии в любом случае приятны и идеологически правильны, но прямо сейчас у демократов есть гораздо более насущная проблема, предстоящие выборы президента США. Все их действия направлены не на тектоническую трансформацию Запада когда-нибудь потом, в 2030-х или 2040-х годах, а на прямой, немедленный результат. Этот результат — голосование нелегальных мигрантов за Джо Байдена на выборах в ноябре.

Во многих штатах голосовать можно без предъявления внятного документа с фотографией. Где-то можно просто назвать вымышленную фамилию, где-то надо предъявить «документ» в виде квитка за коммунальные услуги, например (ссылка). Избирательная система в США дырява, как простреленная шапка почтальона Печкина, поэтому Педро Гомес из Гватемалы, который сегодня протискивается через вялый заслон техасских рейнджеров, в ноябре сможет гордо прийти на избирательный участок, чтобы поставить там галочку за Байдена. В качестве «документа» он предъявит фальшивый счёт за ЖКХ, который диаспора распечатает ему на принтере.

Группа мониторинга выборов указывала, что ещё в 2016 на выборах проголосовали три миллиона нелегальных мигрантов (ссылка). С тех пор изменились только два обстоятельства:

1. Демократы стали значительно злее и потеряли остатки уважения к приличиям, они готовы сейчас ради победы даже на явные фальсификации.

2. Нелегальных мигрантов в США стало значительно больше — только за последние 4 года Джо Байден впустил 7,2 млн человек (ссылка).

В России, кстати, тоже много мигрантов, так как мы живём значительно лучше соседних стран, однако это — легальные мигранты, которые могут работать, но не могут голосовать. При этом большая часть мигрантов у нас — выходцы с Украины, которых даже при помощи циркуля от русских не отличить, так как, напомню, до 1917 года Украина была такой же частью России, как Псковская или Рязанская области, например.

А вот вишенка на торте. В Сан-Франциско праздник: там негражданина впервые назначили в выборную комиссию (ссылка):

Келли Вонг, защитница прав иммигрантов, считается первой негражданкой, назначенной в комиссию. На церемонии приведения к присяге, организованной президентом Наблюдательного совета Аароном Пескиным в среду в мэрии Сан-Франциско, собрались десятки людей, чтобы отметить это событие.

Это очередной шаг вниз: к официальному поощрению нелегалов к участию в выборах президента.

В общем, в ноябре этого года нас ожидает зрелище захватывающей схватки.

С одной стороны — нормальные американцы, которые пытаются сопротивляться оккупантам из глубинного государства, и у которых уже костью в горле стоит повесточка со всеми полосами её больного флага. Они сейчас в уверенном большинстве.

С другой стороны — зомбированные американцы с радугой между ушей, плюс мертвецы, плюс неверные почтальоны, плюс сервильная и дырявая избирательная система, плюс орда нелегальных мигрантов.

Дополнительную интригу добавляют правила выборов или, точнее, уничтожение всяких правил. Обе стороны уже готовы пойти на что угодно, лишь бы их оппоненты не победили, а демократы дополнительно к этому намерены раздавить проигравших физически, вплоть до тюремных сроков и конфискации имущества, если только у них появится такая возможность.