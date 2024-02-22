 

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава московского транспорта

22.02.2024, 18:17, Новости дня
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В Москве действует программа развития городского транспорта до 2030 года. В столице планируется построить новые линии метрополитена и полностью обновить подвижной состав общественного транспорта.

В своем блоге мэр Сергей Собянин анонсировал выход на линии метро поезда новой серии “Москва-2024”. У состава обновили маску и интерьер, салон отделан износостойкими материалами, которые выбрали пассажиры. Поезд оборудовали новыми потолочными дисплеями.

По словам мэра, к 2030 году планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления. Состав станет еще более вместительным.

На маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) скоро выйдет “Иволга 4.0”. Это первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах, уточнил Собянин.

Он напомнил, что сегодня “Иволга” является самым современным поездом российской разработки. Составы отличаются плавным ходом, внутри – удобные пассажирские кресла и зарядные устройства.

Также продолжится модернизация электробусного парка. Город намерен увеличить долю комплектующих отечественного производства. Машины следующих поколений получат элементы беспилотного управления и увеличенный запас хода. В салоне будет больше посадочных мест.

“Планируем, что к 2030 г. современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро”, – написал Собянин.

Ранее мэр сообщил, что до 2030 года в столице откроются Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии метро, 39 новых и девять реконструированных станций МЦД. Ярославское и Павелецкое железнодорожные направления включат в тарифную систему московского транспорта.


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