Секреты красоты для мужчин: рекомендации по уходу за лицом и телом

Наносить макияж и красить ногти мужчинам, разумеется, не положено. Тем не менее уход за своим лицом и телом давно перестал быть сугубо женской прерогативой. На рынке косметических средств существуют достойные продукты, использование которых для представителей сильной половины человечества не будет являться чем-то постыдным.

Журналисты издания WomanHit пообщались на эту тему с косметологом Ириной Головиной. В беседе с представителями прессы эксперт по красоте отметила, что мужчинам тоже крайне необходимо следить за собой. Специалист перечислила, какие для них существуют бьюти-фишки по уходу за лицом и телом.

1. Тщательно умывайтесь

Мужская кожа жирнее женской, поэтому ей необходимо более тщательное очищение. Обязательно включите в свой уход увлажняющие средства, которые уберут с кожи излишки грязи, пыли и копоти.

2. Отшелушивайте кожу

Мужчины тоже должны отшелушивать свою кожу. Необходимо это для того, чтобы избавить ее от омертвевших клеток. Для этого процесса необходим скраб для лица. Нанесите его после тщательного умывания или после парной – так эффект будет еще лучше.

Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

3. Восстанавливайте баланс уровня pH

На рынке косметических средств существует большой выбор тонеров, каждый из которых требуется наносить по необходимости. Если ваша кожа страдает от угревых высыпаний или вросших волос, используйте продукты с молочной или салициловой кислотами. Если же вы переживаете из-за наличия темных пятен, приобретайте гликолегевые средства или ВНА.

4. Избавляйтесь от мелких морщин

Косметолог Ирина Головина считает, что наличие мимических морщин на коже может заставить, пожалуй, любого мужчину переживать за свой возраст. В данном случае отлично подойдут средства, предотвращающие процесс естественного старения, например, сыворотки с ретинолом.

5. Увлажняйте кожу

Завершающим этапом мужского ухода за собой является нанесение на кожу питательного крема. Лучше всего делать это, пока ваше лицо еще слегка мокрое – так средство лучше удержит необходимую влагу.

Перед тем как выйти на улицу, не забудьте нанести на лицо солнцезащитный SPF крем. Так ваша кожа не поменяет цвет и не состарится раньше времени.