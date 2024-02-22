 

Количество лучевых исследований в Москве за год выросло на 15% – Собянин

22.02.2024, 17:10, Новости дня
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Лучевая диагностика в медицинских учреждениях Москвы работает по новому принципу уже четыре года. В 2023 году количество таких исследований увеличилось на 15%, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пять из 10 миллионов снимков описаны специалистами Московского референс-центра, отметил градоначальник.

Москвичи могут пройти исследование по месту жительства. Изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, где оно доступно врачам для исследования.

“Такая организация службы лучевой диагностики сократила время описания исследований в 16 раз”, – подчеркнул Собянин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили столичный Центр диагностики и телемедицины. Градоначальник доложил о о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. Также мэр рассказал о строительстве и реконструкции 200 зданий поликлиник и обновлении 50 тысяч единиц медицинской техники.

В минувшую пятницу Москва открыла для регионов доступ к медицинской платформе с сервисами искусственного интеллекта. Это позволит медучреждениям быстрее и точнее находить признаки заболеваний на изображениях.


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