Скандалы: «Это сигнал»

Почему китайские банки отказываются от сотрудничества с российскими

Из Китая почти синхронно пришли две резонансные финансовые новости, касающиеся РФ, – плохая и хорошая. Три головных, системообразующих банка этой страны перестали принимать платежи от российских подсанкционных банков. Причем вне зависимости от системы переводов – международной SWIFT, отечественной СПФС или китайской CIPS. Впрочем, Bank of China, который входит в эту троицу, сообщил, что продолжает принимать платежи в рублях и юанях.

То есть, транзакции проходят, но лишь от тех кредитных учреждений в России, кто в свое время избежал ограничений американского Минфина. Утешение, заметим, слабое. Ситуация серьезно ужесточилась после 22 декабря, когда президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым иностранные банки могут попасть под вторичные санкции за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками оборонно-промышленному комплексу РФ. Банки КНР стали отказываться принимать платежи в долларах из России, поскольку таковые легко отслеживаются Управлением по контролю зарубежных активов (OFAC) Федерального казначейства США. Сегодня OFAC проводит «разъяснительную работу» с банками во всем мире, строго предупреждая о нежелательности сотрудничества с российскими клиентами.

На сегодняшний день из более трехсот российских банков под санкциями находятся 36 – самых крупных и авторитетных. Самые жесткие (блокирующие) коснулись тех, кто включен в SDN-лист (Specially Designated Nationals — «специально назначенные лица»). Это список физлиц и организаций, с которыми американцам запрещено вести бизнес. Банку с такой «черной меткой» запрещено вести расчеты в долларах с любыми американскими контрагентами, а его активы в США подвергаются заморозке.

Что касается крупнейших китайских банков, они еще в начале января уведомили «подсанкционных» партнеров в РФ о прекращении приема платежей. Речь идет об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Эти игроки занимают первое, второе и четвертое места по величине активов в КНР. А отдельные финансовые организации в стране начали блокировать любые транзакции из России, независимо от источника происхождения. Например, о таком решении объявил Zhejiang Chouzhou Commercial Bank.

«Резоны такого поведения понятны: китайские банки исходят из собственных прагматичных интересов, — говорит ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. — По сути, это подтверждение того, насколько весомы для них риски вторичных санкций, чреватые также проблемами для внутреннего рынка, финансовой стабильности страны и активов физических лиц. Не надо забывать: торговый баланс КНР и США многократно, в разы превышает аналогичный показатель в китайско-российской торговле. Нам пока нечего этому противопоставить».

Совершенно очевидно, что Китай не особо верит в сценарий фрагментации мировой экономики, в ослабление позиций Америки и Европы. Эти два столпа глобального хозяйства как были для него в абсолютном приоритете, так и остаются. Вместе с тем, рассуждает собеседник «МК», — нельзя сказать, что Пекин бросил Россию на произвол судьбы: он сохраняет дружественный настрой в отношении нашей страны, он по-прежнему заинтересован в выстраивании с ней платежно-расчетных отношений. Свидетельство тому — заявление Bank of China, согласно которому банки по-прежнему принимают платежи в рублях и юанях. Это, по сути, предложение выстраивать гораздо более хитрые и аккуратные схемы торгово-финансового взаимодействия. И одновременно это сигнал нам: господа-товарищи в России, извольте проводить платежи через структуры, не находящиеся под санкциями.

«А вообще, такого рода события происходили и раньше, — напоминает Масленников. — В 2014 году, на фоне «крымских» санкций, китайские банки ввели для партнеров в РФ так называемый комплаенс (проверки платежей и расчетов). У них эти процедуры были более жесткими и длительными, чем, например, в итальянских банках. Затем отношения стали вновь выравниваться, ограничения — сниматься. Так что паниковать не надо. В России десятки банков избежали санкций и способны осуществлять платежи в Китай. Кроме того, ожидаются законодательные решения по развитию у нас филиальных сетей банков из дружественных стран. Если они заработают, Западу придется принимать новые пакеты ограничений».

Между тем, цена вопроса очень высока. Хотя бы потому, что доля юаня во внешнеторговом обороте России составляет около 40%, говорит директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. В целом, по его словам, ситуация не вполне прозрачна и требует, как минимум, комментария российского ЦБ. Понятно, что когда ужесточаются условия платежно-расчетных операций, то растут комиссионные. Можно заподозрить китайские банки в некоем коммерческом умысле, но вероятность этого ничтожна. Похоже, все дело в рисках вторичных санкций.

