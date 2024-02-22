Рупор кремлевской пропаганды: У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца

Уже 25 февраля состоится премьера 1-й серии давно ожидаемой докуменетальной ленты "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца". Большой материал разбит на 4 сереии.

3 уже готово, 4-ю доделывают.

Наконец-то грядет долгожданная премьера первой серии документального фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца». Состоится она в рамках кинофестиваля «Время Героев» 25 февраля в 10:00 по адресу: ЦДП, ул. Покровка 47 (Москва) — вход свободный (18+), но обязательна регистрация (здесь: http://rtfestival.ru/#u_kraya_bezdny)

Новости по работе над сериалом (из 4-х серий общей длиной более 7 часов): написана вся музыка, «покрашено» 3 серии (5,5 часов) и в процессе уже четвертая (см. посты ранее), проведена звукорежиссура командой профессионалов в специализированной студии и задизайнена базовая анимация в 2х сериях, прописывается авторский закадр для остальных серий (в частности, это потребовало и монтажных корректив, которые сделали происходящее на экране более ясным). Невероятная ценность данного исторического материала требует соответствующего, ответственного подхода.

С интересом жду.

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