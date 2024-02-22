Как на самом деле можно уменьшить целлюлит?

Эндокринолог Елена Зяблова подтверждает, что целлюлит распространен не только среди женщин, но и среди мужчин и даже среди худощавых людей. Это связано с различными факторами, включая генетику, образ жизни и качество питания.

Целлюлит не является заболеванием, а скорее особенностью кожи, вызванной ослаблением соединительной ткани и увеличением жировых клеток. Хотя он чаще ассоциируется с женским телом из-за гормональных колебаний, мужчины также могут столкнуться с этой проблемой, хотя она может проявляться менее заметно.

Чтобы снизить появление целлюлита, специалист рекомендует следующие меры:

отказ от курения помогает поддерживать нормальное кровообращение, что важно для здоровья кожи.

из еды полезны огурцы, цветная капуста, редис, шпинат, брокколи включаются в рацион.

ручные массажи и вакуумные методики могут быть эффективны.

употребление зеленых листовых овощей – они обладают противовоспалительными свойствами.

здоровые жиры: орехи, авокадо, жирная рыба, растительные масла важны для здоровья кожи.

силовые упражнения и кардиотренировки помогают улучшить тонус мышц и ускорить обмен веществ.

упражнения на растяжку улучшают кровообращение кожи.

питье чистой воды помогает очищать организм от токсинов.

продукты с желатином содержат аминокислоты, способствующие упругости кожи.

Необходимо помнить, что наличие жира в определенных областях тела, таких как талия, может свидетельствовать о повышенном риске заболеваний сердца.