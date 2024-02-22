Apple представила протокол PQ3 для защиты от квантовой расшифровки данных

Американский гигант технологий Apple обновил свой сервис iMessage для противодействия будущим угрозам взлому шифрования с использованием квантовых компьютеров. Об этом компания пояснила в своем официальном блоге.

Хотя полноценные квантовые вычислительные системы еще не существуют, они могут появиться в ближайшие годы. Квантовые технологии могут подбирать ключи к самым надежным существующим шифрам, взлом которых обычным суперкомпьютерам занял бы сотни тысяч или даже миллионы лет.

Apple перешла на новый протокол защиты, известный как PQ3. Он включает в себя серию технических мер безопасности и противодействует перехвату и сохранению конфиденциальных данных. Этот вид атаки, известный как “собери сейчас, расшифруй потом”, ожидается в будущем благодаря появлению методов, способных обойти криптографическую защиту.

“Мы не просто заменили текущий алгоритм новым, мы перестроили криптографический протокол iMessage с нуля. Он полностью заменит текущий протокол во всех поддерживаемых диалогах в текущем году”, – говорится в блоге Apple, опубликованном в среду.

Компания также подчеркнула, что ее алгоритмы шифрования остаются наиболее современными, и пока нет доказательств успешных атак на них.