Бывший глава Пентагона признал — в украинском конфликте инициатива перешла к России

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«Это уже не тупиковая ситуация», — так прокомментировал экс-глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс взятие Авдеевки российскими войсками. Он также добавил, что инициатива в украинском конфликте перешла на сторону русских.



AP

Российские военные преодолели тупиковую ситуацию в украинском конфликте, — об этом, как пишет The Hill, заявил бывший директор ЦРУ и глава Пентагона Роберт Гейтс, комментируя успех российских войск в Авдеевке.

«Это уже не тупиковая ситуация, русские вновь набрали обороты, — заявил Гейтс. — Вcё, что я читаю, это то, что русские ведут наступление на всём 1000-километровом фронте».

По его словам, на фоне того, как Киев столкнулся с нехваткой артиллерийских снарядов из-за ослабления поддержки США, «русские чувствуют, что ситуация изменилась, и хотя ещё многое предстоит сделать, инициатива перешла к ним».

Гейтс отметил, что европейские союзники по НАТО, «которых мы так часто критикуем», усилили поддержку Украины, но не имеют возможности немедленно отправить оружие.

Прямо сейчас «единственная реальная военная помощь идёт из Соединённых Штатов. И, как нам всем известно, сейчас она, скажем так, на паузе», — заявил он.